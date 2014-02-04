سایپای البرز به مصاف صدرنشین لیگ می رود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم لیگ برتر والیبال فردا چهارشنبه با شش بازی پیگیری می شود که در یکی از این دیدار ها سایپای البرز در کاشان میهمان باریچ اسانس کاشان است.

این دو تیم در حالی رودر روی هم قرار می گیرند که شاگردان مصطفی کارخانه این هفته نیز در سالن کتابچی کاشان باید از قعرنشین لیگ برتر والیبال (سایپا) که چند پیروزی متوالی در هفته های اخیر کسب کرده پذیرایی کنند.

تیم والیبال جوان سایپا که با هدایت دکتر نفرزاده هفته پیش به رغم کسب پیروزی در برابر شهرداری تبریز، حضور در پلی آف را از دست داد، برای ماندن در لیگ برتر و عدم سقوط به لیگ دسته یک و قرار گرفتن در جایگاه نهم و دهم از هیچ کوششی دریغ نمی کند. از طرفی هم باریج اسانس برای پس گرفتن صدرجدول از ورامینی ها برای پیروزی به میدان این مسابقه می روند.

حمید راهجردیان و علیرضا غریب قضاوت این دیدار حساس را بر عهده خواهند داشت.