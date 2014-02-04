به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این تفاهمنامه که به امضای مدیر حوزههای علمیه خواهران کشور و رئیس انجمن علمی مهدویت حوزه رسیده، دو نهاد در زمینههای پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و تبلیغ در عرصه مهدویت به همکاری خواهند پرداخت.
در این تفاهمنامه در زمینه پژوهشی همکاری در تهیه عناوین و موضوعات مورد نیاز بر اساس توانمندی فراگیران و فارغالتحصیلان حوزههای علمیه خواهران، همکاری در معرفی اساتید مشاور و راهنما، همکاری در برگزاری کارگاههای مهدیپژوهی، همکاری در پژوهشهای حین تحصیل و پایاننامه (عناوین، طرحنامههای پژوهشی، راهنمایی، مشاوره، ارزیابی و داوری)، تعامل و مشارکت در برگزاری همایشهای علمی، نظریهپردازی، کرسیهای آزاداندیشی و نشستهای علمی، سیاستگذاری و اقدام مناسب نسبت به آثار فخیم و ارزشمند که قابلیت نشر و ارائه دارند و همکاری در تدوین سند راهبردی و چشمانداز مهدویت مورد اشاره قرار گرفته است.
همکاری در معرفی اساتید برای تدریس، تدوین منابع آموزشی و کتابهای درسی، برگزاری دورههای آموزشی کوتاهمدت (حضوری و مجازی)، پیشنهاد عناوین، استاد و...، برگزاری دورههای تربیت مدرس مهدوی، معرفی اساتید راهنما، مشاور، داور و ارزیاب آثار، تدوین بستههای آموزشی دورههای کوتاهمدت و پودمانی و راهاندازی گرایشهای مهدوی دوره تخصصی تحصیلی در زمینه واحدهای درسی، سرفصلها و گروه آموزشی مهدویت برای دوره تخصصی مهدویت موارد همکاری مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران و انجمن مهدویت حوزه خواهد بود.
در این تفاهمنامه دو نهاد پذیرفتهاند در زمینههای فرهنگی و ترویجی در حضور در مدارس علمیه و بررسیهای آسیبشناسی و آسیبزدایی، همکاری در معرفی استاد و کارشناس برای جلسات و نشستهای مهدوی در مدارس علمیه خواهران، همکاری در عرصه خدمات پژوهشی، کتابشناسی و پشتیبانی علمی از نشریات، سایتهای پژوهشی مهدوی و کتابخانهها در عرصه مهدویت و همکاری در ایجاد و راهاندازی تشکلهای مهدوی در مدارس علمیه و کانونهای مهدوی به تعامل بپردازند.
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