اکران 20 فیلم و اجرای هشت گروه موسیقی جشنواره فجر در یاسوج

امین کمالوندی به خبرنگار مهر گفت: برای اولین بار فیلمهای جشنواره فیلم فجر در این استان اکران می شود.

وی بیان کرد: اکران این فیلم ها از فردا 16 بهمن ماه در تالار هنرنمای این اداره کل آغاز خواهد شد و تا 25 بهمن ادامه دارد.

کمالوندی بیان داشت: روزانه چهار نوبت اکران در ساعات، 14، 16، 18 و 20 برای این فیلمها در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: برگزاری جلسات نقد و بررسی فیلم ها و حضور هنرمندان مطرح سینمای کشور در حین برگزاری جشنواره از دیگر برنامه های این جشنواره است.

کمالوندی بیان کرد: مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر در استان نیز در روز آخر این جشنواره در یاسوج برگزار خواهد شد.

اجرای هشت گروه موسیقی در یاسوج

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همچنین از برگزاری همزمان 29 مین جشنواره موسیقی فجر در استان خبرداد.

وی عنوان کرد: این جشنواره از تاریخ 27 بهمن تا سوم اسفندماه سال جاری در تالار فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور گروه های مطرح موسیقی کشور برگزار خواهد شد.

کمالوندی اظهار داشت: این جشنواره برای سومین سال متوالی است که در یاسوج برگزار می شود.

وی افزود: در این جشنواره گروههای موسیقی "پرنیان" از استان کهگیلویه و بویراحمد به سرپرستی "حسین انصاری"، "مهر آیین" از استان چهارمحال و بختیاری در دو بخش موسیقی سنتی و ایرانی و بخش موسیقی سنتی بختیاری به سرپرستی "فرشاد حسینی" ، گروه "حیرون" از استان بوشهر و به سرپرستی "نوذر سعادت پور" و گروه های موسیقی محلی استان لرستان به سرپرستی غضنفری به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

تجلیل از بزرگان موسیقی کشور

کمالوندی تصریح کرد: گروه حرفه ای "مهتاب" به سرپرستی "وصال عرب زاده" و خوانندگی "حسین علیشاپور"، گروه موسیقی "سروش" به سرپرستی دکتر "مسیح افقه" از استان فارس و گروه موسیقی سنتی کهگیلویه و بویراحمد به سرپرستی "علی تاحسینی" نیز در این جشنواره اجرای موسیقی دارند.

وی عنوان کرد: در این جشنواره اساتیدی همچون "هوشنگ ظریف"، "علی اکبر شکارچی"، "علی حافظی" و "بهمن رجبی" تجلیل خواهند شد.