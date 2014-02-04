شناسایی شیطان شرق تهران در زندان/ اعتراف به زورگیری و آزار و اذیت زنان

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت هشت شب هشتم آبان امسال زن جوانی به همراه همسرش به کلانتری 144 جوادیه تهرانپارس مراجعه و عنوان داشت: مرد جوانی حدود 30 ساله ، با تهدید چاقو وارد خانه شد و پس از سرقت طلا و جواهرات ، وجوه نقد و ... داخل خانه ، خودرو متعلق به همسرم را نیز از داخل پارکینگ سرقت کرد و از محل متواری شد .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "سرقت به عنف " و به دستور شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای ناحیه 4 تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

شاکی پس از حضور در پایگاه چهارم پلیس آگاهی ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: در حال باز کردن در ورودی خانه بودم که ناگهان یک نفر آقای حدود 30 ساله ، جلوی دهانم را گرفت و با تهدید چاقو داخل خانه شد و مرا تهدید کرد تا سر و صدا نکنم . پس از سرقت گوشواره طلا ، دوربین ، لب تاپ ، 600 هزار تومان وجه نقد و... ، سوئیچ خودرو پراید همسرم را برداشت و ماشین را از داخل پارکینگ سرقت و از محل متواری شد " .

سرانجام آذر امسال ماموران تجسس ویژه کلانتری 144 تهرانپارس متوجه شدند که یکی از مجرمین سابقه دار منطقه "خاک سفید" به نام "مهدی" که اعتیاد به موادمخدر داشته و شغل مشخصی هم ندارد ، با یک دستگاه خودرو پراید در حال تردد در محدوده شرق تهران است . مشخصات خودرو پراید بررسی و مأموران متوجه شدند که دستور توقیف خودرو در سیستم جامع پلیس ثبت شده است .

مأموران با اطلاع از سرقتی بودن خودرو پراید ، محل تردد مهدی در منطقه جوادیه تهرانپارس را تحت مراقبت قرار داده تا اینکه ساعت 13 پنجم آذر امسال ، مهدی با مشاهده مأمورین قصد متواری شدن از دست آنها را داشت که طی یک تعقیب و گریز و به علت عدم توجه به دستور ایست ، مأمورین اقدام به تیراندازی به سمت خودرو کرده اما مهدی همچنان تلاش داشت تا از دست آنها متواری شود که با توجه به شلیک چندین تیر هوایی از سوی مأمورین و عدم توجه به دستور ایست ، مهدی از ناحیه پای راست مورد هدف گلوله قرار گرفته و دستگیر شد.

با انتقال متهم به پایگاه چهارم پلیس آگاهی ، وی در اظهاراتش به کارآگاهان عنوان داشت که خودرو را یکی از دوستانش به نام مسعود. د به وی تحویل داده است. با معرفی "مسعود . د" به عنوان سارق به عنف منزل و خودرو ، وی به عنوان یکی از مجرمین سابقه دار در زمینه موادمخدر ، زورگیری ، سرقت موتورسیکلت ، سرقت داخل خودرو و ... مورد شناسایی قرار گرفت . شاکی نیز پس از مشاهده تصویر متهم ، وی را به صورت کامل و دقیق مورد شناسایی قرار داد .

با شناسایی "مسعود" به عنوان متهم اصلی پرونده ، دستور شناسایی و دستگیری وی در سیستم جامع پلیس ثبت و پس از مدتی کارآگاهان پایگاه چهارم آگاهی متوجه شدند که "مسعود" به اتهام دهها فقره سرقت داخل خودرو از سوی پلیس آگاهی شهرستان بابل دستگیر و به زندان منتقل شده است. بلافاصله هماهنگی های لازم انجام و متهم برای انجام تحقیقات به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد .

با آغاز تحقیقات از متهم ، مسعود به سرقت به عنف از منزل شاکی و همچنین سرقت های مشابه اعتراف کرد . متهم در ادامه اعترافاتش عنوان داشت که در چندین فقره از سرقت هایش و با وجود سرقت اموال باارزش داخل خانه ها ،

با تهدید سلاح سرد اقدام به آزار و اذیت زنان کرده است. از جمله در یک فقره از سرقت ها در شهر اصفهان ، متهم پس از سرقت طلا و جواهرات زن جوانی را مورد آزار و اذیت قرار داده است .

متهم در خصوص پرونده "سرقت به عنف همراه با آزار و اذیت" به کارآگاهان گفت: پس از مصرف شیشه در داخل خودرو ، متوجه زن جوانی شدم که وارد یک ساختمان مسکونی شد . متوجه شدم که در ساختمان کاملا بسته نشده و از همین فرصت استفاده کرده و وارد ساختمان شدم . زن جوان به همراه بچه چند ساله اش در داخل خانه بود که با دیدن من بسیار ترسید . با تهدید چاقو او را مورد مورد آزار و اذیت قرار داده و پس از سرقت طلا و جواهرات همراه این زن ، او را در داخل اتاقی حبس کرده و به سرعت از ساختمان خارج شدم .

با اعترافات به دست آمده از مسعود ، شناسایی دیگر جرایم ارتکابی متهم از جمله "سرقت های به عنف" در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت .

با بررسی پرونده سرقت های مشابه ، تعداد دیگری از شکات و مالباختگان در مناطق و شهرک های حاشیه شرق تهران شناسایی و پس از مواجهه حضوری با متهم ، مسعود را به صورت کامل مورد شناسایی قرار دادند .

یکی از شکات پس از شناسایی متهم در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: ساعت 10 شب 13 مهر امسال " در خیابان قنات کوثر و هنگام بازگشت به منزل ، برای خرید دارو از ماشین پیاده شده بودم . لحظه ای که سوار ماشین شدم ، ناگهان شخصی ناشناس با شمشیر سوار ماشین شد و با تهدید اقدام به سرقت وجه نقد ، ساعت و ضبط خودرو کرد.

یکی از شکات زن پرونده نیز پس از شناسایی متهم در اظهاراتش به کاراگاهان گفت: متهم از بالکن وارد خانه شد و با تهدید چاقو عنوان داشت که در صورتیکه صدایم دربیاید مرا خواهد کشت . بعد گفت : "هرچه طلا داری بده" و با قیچی دستبند داخل دستم را برید و پس از سرقت دستبند ، یک انگشتر ، یک جفت گوشواره و یک ساعت ، مرا به داخل اتاقی برد و محبوس کرد.

سرهنگ رضا مؤذن رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت :با توجه به اعترافات صریح متهم به ارتکاب سرقت های متعدد و احتمال افزایش تعداد جرایم ارتکابی و تعداد شکات و مالباختگان ، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوی مقام قضایی صادر شده است. به همین خاطر از تمام شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند دعوت می شود تا برای طرح و پیگیری شکایات خود به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در سیدخندان – خیابان ابوذر غفاری – جنب کلانتری 120 سیدخندان مراجعه کنند.