توسعه کشاورزی از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با مدیران سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان ضرورت های توجه به کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: باید با اتخاذ تصمیماتی باعث شویم که کشاورز مشتاق تر به کاشت و برداشت محصول شده و تولید در کشور افزایش یابد.

وی یکی از تصمیمات تشویقی به کشاورزان را خرید تضمینی گندم به قیمت های مناسب دانست و ادامه داد: خرید تضمینی گندم باعث رونق کشاورزی شده و اشتیاق کشاورزان را به تولید این محصول پربرکت افزایش می دهد.

آیت الله مجتهد شبستری همچنین با اشاره به اینکه به برکت وجود نظام جمهوری اسلامی وضعیت کلی کشور نسبت به گذشته بهتر شده است، گفت: عدم رسیدگی به روستاها در دوران رژیم طاغوتی باعث شد تا روستاییان به شهرها مهاجرت کنند و باعث بروز مشکلات دیگر و پیامدهای نامناسب شوند.

وی همچنین افزود: در نتیجه این مهاجرت ها مشکلات شهری افزایش پیدا کرد و در دوران پس از انقلاب شاهد رشد و شکوفایی مناطق محروم کشور شدیم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز همچنین با اشاره به اینکه حماسه اقتصادی مدنظر ولی فقیه با صادرات محصولات مازاد کشاورزی تحقق می یابد، افزود: جهاد کشاورزی در سال های بعد از انقلاب در ارتقای جایگاه کشاورزی و توسعه آن در کشور مثمر ثمر بوده که باید این راه و سیر صودی همچنان ادامه داشته باشد.