مشکل قطع خطوط ارتباطی در مازندران رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش بی سابقه برف در استان مازندران منجر به قطع برق و ارتباط تلفن همراه در این استان شد.

طهماسبی- مدیر کل اداره ارتباطات استان مازندران در این باره گفت: خوشبختانه، ارتباط شهرهای چالوس، نوشهر، تنکابن و رامسر عادی شد و تنها در 24 سایت ارتباط سیار در مناطق روستایی و کوهستانی قطع است.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان رامسر از 33 سایت موجود، دو سایت شهری و 5 سایت روستایی قطع است، خاطرنشان کرد: در تنکابن هم 8 سایت روستایی و یک سایت شهری از 41 سایت و در چالوس و نوشهر 3 سایت شهری و 4 سایت روستایی از مجموع 56 سایت موجود قطع است.

مدیرکل ICT استان مازندران افزود: تلاش ها ادامه دارد تا در روستاهایی که به علت صعب العبور بودن و نبود امکانات دسترسی، هنوز ارتباط برقرار نشده در اسرع وقت، ارتباط برقرار شود.

به گزارش مهر، روز گذشته نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره قطع خطوط ارتباطی در برخی مناطق غربی مازندران گفت: مراکز بزرگ ارتباطی کشور با ژنراتور کار می کنند و قطع برق در این مناطق، سبب قطع ژنراتور می شود؛ از طرفی برخی دستگاههای BTS در روستاها و مناطق کوچک با باتری کار می کنند که به دلیل قطع برق خطوط مخابراتی در این مناطق نیز قطع شده است.

محمود واعظی با بیان اینکه رئیس جمهور دستور پیگیری این موضوع را داده گفت: با وزیر نیرو مذاکراتی داشتیم و کمیته بحران وزارت ارتباطات نیز این موضوع را پیگیری می کند.