قم پیشتاز جشنواره داستان انقلاب/ 9 اثر به بخش نهایی راه یافت

وحید فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال اعلام فراخوان برگزاری ششمین جشنواره داستان انقلاب از سوی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، 640 اثر از استان‌های مختلف کشور به این جشنواره ارسال شده که پس از اتمام داوری، 70 اثر در مرحله نهایی حضور دارند.

وی با اشاره به راهیابی 9 اثر از داستان نویسان قم به بخش نهایی این جشنواره تاکید کرد: استان‌های تهران با 21 اثر، خراسان رضوی 9 اثر، فارس 6 اثر، همدان با 5 اثر، آذربایجان شرقی 3 اثر، چهارمحال و بختیاری 3 اثر، کرمانشاه 2 اثر، مازندران 2 اثر، گلستان 2 اثر و اصفهان، البرز، زنجان، قزوین، لرستان، بوشهر، اردبیل و سمنان هر کدام با یک اثر در بخش نهایی ششمین جشنواره داستان انقلاب حضور دارند.

داستان نویس قمی، پرافتخارترین داستان‌نویس جشنواره

به گفته رئیس حوزه هنری استان قم، سیده عذرا موسوی داستان نویس قمی با سه اثر «جشن خوک»، «زمستان مردی» و «جشن باغ مردی» بیشترین تعداد آثار راهیافته به بخش نهایی این جشنواره را به خود اختصاص داده است.

جشن خوک محصول اولین دوره کارگاه رمان حوزه هنری استان قم زیرنظر استاد علی مهر است که امسال در مورد جشن‌های هنر شیراز در زمان رژیم شاهنشاهی، به نگارش در آمده است.

فرجی تصریح کرد: همچنین از استان قم محمد زندی با اثر «روز اول انقلاب»، سید ناصر هاشمی با «بیماری ارثی»، زینب السادات هاشمی فشارکی با «رویای یک ویلای فرعونی»، محبوبه حاجی مرتضایی با «پسر قارون»، سیده فاطمه موسوی «گوری در گورستان متروک»، سیده فاطمه موسوی با «قایم باشک» در بخش نهایی این جشنواره حضور دارند.

برگزیدگان ششمین جشنواره داستان انقلاب در مراسم ویژه‌‌ای در روز دوشنبه 28 بهمن ماه در تالار سوره حوزه هنری معرفی خواهند شد.