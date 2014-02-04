استقبال ویژه از اکران فیلم های جشنواره در پردیس ها/ ملت و آزادی پیشتاز هستند

هادی منبتی مدیرعامل موسسه تصویر شهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که با گذشت چهار روز از برگزاری سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر، استقبال مردم از پردیس های سینمایی افزایش پیدا کرده است، گفت: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با 13 سالن در قالب 5 پردیس سینمایی در این دوره از جشنواره حضور دارد. هرچند این روزها به دلیل شرایط نامساعد جوی این امکان وجود داشت تا مردم و سینمادوستان کمتر برای دیدن فیلم های جشنواره به سینما روند، اما خوشبختانه طی این چند روز استقبال بالایی از این پردیس ها شده است.

وی ادامه داد: دو پردیس ملت و آزادی در بین پردیس های سینمایی شهرداری تهران، از استقبال بالایی برخوردار بود و مردم تمایل بسیاری به دیدن فیلم های جشنواره در این پردیس ها رفتند.

منبتی در پایان گفت: پردیس های تماشا و راگا در جنوب شهر نیز با استقبال خوبی همراه بود. البته سه سالن از این پردیس ها در اختیار نمایش عمومی قرار گرفته و رون طبیعی اکران را پشت سر می گذارد، اما همین سالن ها تحت تاثیر جشنواره فیلم فجر از فروش خوبی برخوردار بود.