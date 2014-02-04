  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۳۵

منبتی به مهر خبر داد:

استقبال ویژه از اکران فیلم های جشنواره در پردیس ها/ ملت و آزادی پیشتاز هستند

استقبال ویژه از اکران فیلم های جشنواره در پردیس ها/ ملت و آزادی پیشتاز هستند

پردیس های سینمایی پایتخت در طول برگزاری جشنواره سی و دوم شاهد استقبال ویژه مخاطبان . علاقه مندان به سینما بوده است که در این میان پردیس های ملت و آزادی شاهد بیشترین استقبال بوده اند.

هادی منبتی مدیرعامل موسسه تصویر شهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که با گذشت چهار روز از برگزاری سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر، استقبال مردم از پردیس های سینمایی افزایش پیدا کرده است، گفت: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با 13 سالن در قالب 5 پردیس سینمایی در این دوره از جشنواره حضور دارد. هرچند این روزها به دلیل شرایط نامساعد جوی این امکان وجود داشت تا مردم و سینمادوستان کمتر برای دیدن فیلم های جشنواره به سینما روند، اما خوشبختانه طی این چند روز استقبال بالایی از این پردیس ها شده است.

وی ادامه داد: دو پردیس ملت و آزادی در بین پردیس های سینمایی شهرداری تهران، از استقبال بالایی برخوردار بود و مردم تمایل بسیاری به دیدن فیلم های جشنواره در این پردیس ها رفتند.

منبتی در پایان گفت: پردیس های تماشا و راگا در جنوب شهر نیز با استقبال خوبی همراه بود. البته سه سالن از این پردیس ها در اختیار نمایش عمومی قرار گرفته و رون طبیعی اکران را پشت سر می گذارد، اما همین سالن ها تحت تاثیر جشنواره فیلم فجر از فروش خوبی برخوردار بود.

کد مطلب 2228878

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها