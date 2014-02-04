جای خالی تخصیص یارانه فرهنگی به خانواده ها/ نگاه مسئولان ارشد البرز به فرهنگ و هنر تغییر کرده

سید موسی حسینی کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقبال مردم از طرح سلام سینما اظهار داشت: طرح سلام سینما که طی هفته گذشته در سراسر کشور از جمله استان البرز برگزار شد نشان داد که مردم با سینما آشتی هستند و به آن علاقه دارند.

وی گفت: مشکلات اقتصادی سالهای اخیر باعث شد که مردم به جای خرید بلیت سینما، فیلم ها را خریداری کرده و در منزل تماشا کند اما بدون شک لذتی که در تماشای فیلم ها روی پرده سینما هست از طریق صفحه تلویزیون به دست نمی آید.

حسینی کاشانی تاکید کرد: اگر می خواهیم دوباره شاهد رونق گیشه سینماها و تجربه صف های طولانی باشیم باید به موضوع اختصاص یارانه فرهنگی به خانواده ها با جدیت بیشتری نگاه کنیم تا خون تازه ای در رگ های سینماهای کشور تزریق شود.

مشکل دست فروشی خیابانی فیلم ها در کوتاه مدت حل نمی شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز درباره فروش فیلمهای کپی و فاقد هولوگرام در گوشه و کنار خیابان با اشاره به کیفیت پایین فیلم ها کپی اظهار داشت: کسی علاقه ای به دیدن فیلم بی کیفیت ندارد اما گاهی قیمت بالای برخی فیلم ها به ویژه مجموعه های تلویزیونی مردم را وادار به خرید فیلم از گوشه و کنار خیابان می کند.

وی گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد متولی نظارت و جمع آوری دست فروشان فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی است اما نباید انتظار داشت که این نهاد به تنهایی و در مدت زمانی کوتاه بتواند ریشه دست فروشی فیلم ها را از بین ببرد.

وی با بیان اینکه با اجرای برخی راهکارها می توانیم به دوره طلایی سینما بازگردیم، تاکید کرد: تخصیص یارانه فرهنگی، ایجاد امنیت اقتصادی برای اقشار مختلف مردم و حمایت بیشتر از مؤسساتی که اقدام به توزیع سی‌دهای اصل می‌کنند موجب رونق دوباره سنمای کشور می شود.

حسین کاشانی افزود: تقویت فرهنگ خرید فیلم های دارای هولوگرام از فروشگاه های معتبر نیازمند همکاری و تعامل تمام دستگاه های زیرمجموعه با ارشاد است.

نمی توانیم تمام اعتبارات را صرف سالن سینما و آمفی تئاتر کنیم



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز همچنین درباره مشکلات زیرساختی حوزه فرهنگ و هنر استان گفت: کمبود سالن سینما و آمفی تئاتر از مشکلات عمده این بخش است اما ما نمی توانیم همه اعتباراتمان را صرف ساخت این سالنها کنم و از مشکلات نرم افزاری در این بخش غافل شویم.

حسینی کاشانی در عین حال گفت: خوشبختانه نگاه مسئولان ارشد استان به حوزه فرهنگ و هنر در حال تغییر است و امیدواریم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه باشیم.