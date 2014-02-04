12 هزار اثر در نمایشگاه دائمی دفاع مقدس شهرستان سامان به نمایش گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حداد پیش از ظهر سه شنبه در مراسم بازدید خانواده شهداء، جانبازان، مسئولین شهرستانی و استانی از نمایشگاه دائمی دفاع مقدس با بیان اینکه 12 هزار اثر در نمایشگاه دائمی دفاع مقدس وجود دارد، اظهار داشت: آثار 115 شهید شهرستان سامان و شهدای شاخص کشوری در نمایشگاه به معرض نمایش گذاشته شده است.

وی ادامه داد: این آثار شامل عکس، آلبو مهای عکس شهداء، وصیت نامه شهدا، وسایل شخصی شهدا، تخت خواب و دستگاه اکسیژن جانبازان شیمیایی، ویلچر جانبازان قطع نخاعی و .... در این نمایشگاه به معرض نمایش گذاشته شده است.

حداد با بیان اینکه چهار هزار و 800 شعر جنگ چاپ شده است، بیان داشت: 32 کتاب جنگ توسط انتشارات سامان چاپ شد.

گنجینه های دفاع مقدس سرمایه فرهنگی و ارزشی برای منطقه هستند

امام جمعه شهر سامان نیز در این مراسم با بیان اینکه باید به این نمونه موزه نظر ویژه توسط مسئولین استانی و شهرستانی صورت گیرد، اذعان داشت: ابتکار و سلیقه های خوبی در این موزه در راستای توسعه فرهنگ ایثار و شهادت به کار گرفته شده است .

حجت الاسلام سید احمد میر دامادی با بیان اینکه باید مسئولین استانی تبلیغات گسترده ای در مورد این گنجینه در سطح استان و کشور داشته باشند، بیان داشت: بازدید در این نمایشگاه باید روبه افزایش باشد و نسل سوم و چهارم بیشتر با دفاع مقدس، ایثار و شهادت آشنا شوند.

وی با بیان اینکه این گنیجینه های دفاع مقدس سرمایه فرهنگی و ارزشی برای این شهرستان و استان است، تصریح کرد: برنامه ریزی برای توسعه و محافظت سرمایه های دفاع مقدس باید صورت گیرد.