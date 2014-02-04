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۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۱۷

با تهدید به ادامه کشتار شیعیان لبنان؛

جبهه تروریستی النصره مسئولیت انفجار اخیر بیروت را پذیرفت

جبهه تروریستی النصره مسئولیت انفجار اخیر بیروت را پذیرفت

جبهه تروریستی النصره با صدور بیانیه‌ ای ضمن به عهده گرفتن مسئولیت انفجار روز گذشته در منطقه شویفات بیروت بر ادامه حملات خود به شیعیان و کشتار آنها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره،  جبهه تروریستی  النصره در بیانیه ای مسئولیت حمله انتحاری روز گذشته در منطقه شویفات بیروت را پذیرفت.

این گروه تروریستی در ادامه مدعی شده که این انفجار با هدف حمله به یکی از ایست های بازرسی حزب الله لبنان انجام شده است.

ادعای این گروه تروریستی درباره حمله به ایست بازرسی حزب الله در حالی مطرح شده که منابع موثق لبنانی روز گذشته از کشته و زخمی شدن چندین غیر نظامی در این انفجار خبر داده بودند.

النصره در ادامه بیانیه خود اهالی منطقه جنوب بیروت را تهدید کرده و از انجام عملیاتهای جدید علیه شیعیان به علت حمایتشان از حزب الله خبر داده است.

کد مطلب 2228890

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