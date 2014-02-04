جبهه تروریستی النصره مسئولیت انفجار اخیر بیروت را پذیرفت

جبهه تروریستی النصره با صدور بیانیه‌ ای ضمن به عهده گرفتن مسئولیت انفجار روز گذشته در منطقه شویفات بیروت بر ادامه حملات خود به شیعیان و کشتار آنها تاکید کرد.