۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۳۸

آیت الله علما:

کارگران از ارکان اصلی تحقق حماسه اقتصادی هستند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: کارگران و کارفرمایان از ارکان اصلی تحقق حماسه اقتصادی مورد نظر رهبر انقلاب هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله شیخ مصطفی علما صبح سه شنبه در دیدار کارفرمایان و کارگران استان کرمانشاه با اشاره به توجه منحصر به فرد و علاقه حضرت امام خمینی (ره) به قشر کارگر در جامعه، گفت: کارگران از زحمتکش ترین و خدمتگزارترین اقشار جامعه هستند.

آیت الله علما خاطرنشان کرد: روحیه خدمت و تلاش در جامعه از مهمترین خواسته های امام راحل برای تزریق به جامعه بود و این روحیه به صورت ویژه ای در کارگران وجود دارد که حقیقتا باید ارج نهاده شود.

وی ادامه داد: رهبر کبیر انقلاب از سالها قبل از پیروزی انقلاب هدف خود را باور پذیری مردم ایران به شعار ما می توانیم قرار داده بود و در همین مسیر هم قدم برداشت و یکی از شعارهای اساسی انقلاب یعنی استقلال، بستگی مستقیمی به کار و تلاش و باور کردن اصل "ما می توانیم" دارد.

آیت الله علما کارگران و کارفرمایان را یکی از ارکان تحقق حماسه اقتصادی مورد نظر رهبر انقلاب عنوان کرد و گفت: مهره های اصلی تولید همین شما کارفرمایان و کارگران هستید که با درک شرایط کشور با توقع کم و تلاش بسیار در راه تحقق حماسه سیاسی قدم برمی دارید.

امام جمعه کرمانشاه ادامه داد: تمام دشمنی ها با ملت ایران بر سر همین است که ملت ما باور کرد که می تواند و به همین دلیل توانمند و تأثیرگذار شد.

وی با اشاره به عدم دعوت از ایران در نشست ژنو 2 اظهار داشت: آمریکایی ها حاضر بودند ژنو 2 شکست بخورد اما ایران به عنوان تأثیرگذار ترین کشور منطقه در آن حضور نداشته و تأثیر مورد نظر خود را اعمال نکند.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: امروز غرب و شرق به توانایی و اثرگذاری ملت ایران اذعان دارند و با عبور کشور از سد تحریم ها و اضافه شدن به توانایی های کشور بیش از پیش فهمیدند که جمهوری اسلامی استوارتر از آن چیزی است که گمان می بردند.

