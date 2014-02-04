خود کفایی در تولید محصول اولویت وزارت جهاد کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم مهری بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز با اشاره به ضرورت های توجه به توسعه کشاورزی در کشور و مخصوصا در آذربایجان شرقی گفت: اگر کشاورزی در کشور و میزان تولیدات آن افزایش یابد در دیگر زمینه ها و بخش های کشور هم تاثیر می گذارد.

وی با اشاره به اینکه سازمان جهادکشاورزی تنها یک دستگاه تولیدی و اجرایی است، افزود: هدف عمده دیگر این سازمان ارتقای کمی و کیفی محصولات تولیدی در بخش کشاورزی و تجلیل از کشاورزان زحمت کش در روستاهای مناطق محروم است.

مهری همچنین با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در دولت قبل هم خوب عمل کرد، ادامه داد: در آینده با افزایش تولید و خودکفایی در محصولات به جایی خواهیم رسید که دیگر به هیچ کشوری وابسته نباشیم و کشاورزان هم مزد زحمات خود را دریافت کنند.