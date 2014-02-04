کاهش شدید دمای هوا در کرمان/ رابر بیشترین میزان بارندگی را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده حبیبی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با ورود سامانه بارش زا به کرمان بارندگی ها از روز گذشته در سراسر استان به صورت بارش برف و باران آغاز شده و در اکثر مناطق تا روز پنجشنبه ادامه دارد.

این مسئول شرایط جوی غالب در استان کرمان را به صورت افزایش ابر، بارش متناوب باران و برف و وزش باد نسبتا شدید عنوان کرد و ادامه داد: عمده بارش های را برای بعداز ظهر امروز پیش بینی می کنیم.

حبیبی تصریح کرد: پس از خروج این سامانه از کرمان از روز پنجشنبه شاهد کاهش محسوس دما در استان خواهیم بود.

وی گفت: گزارش های فراوانی از مراکز هواشناسی استان کرمان دریافت کرده ایم که طبق این آمار بیشتر بارندگی با میزان 36 میلی متر مربوط به رابر است.

حبیبی یادآور شد: بعد از آن بیشترین بارش ها در عنبرآباد با 31 و جیرفت با 27 ملیمتر گزارش شده است.

رئیس مرکز هواشناسی استان کرمان ادامه داد: میزان بارندگی ها در جالبارز 27، بافت 25، کهنوج 18، قلعه گنج 16، لاله زار 14، رودبار جنوب 12، سیرجان هشت، ریگان پنج و بم سه میلیمتر بوده است.

وی بیشینه و کمینه دما در شهر کرمان طی 24 ساعت گذشته را به ترتیب چهار و هفت درجه زیر صفر عنوان کرد و افزود: هم اکنون دمای مرکز استان کرمان صفر درجه سانتیگراد است و میزان بارندگی ها در این شهر شش میلمتر بوده است.

حبیبی گفت: با توجه به کاهش شدید دما به کشاورزان توصیه می شود که برای جلوگیری از سرمازدگی محصولات خود اقدامات لازم را انجام دهند.

