۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۳۹

حبیبی:

کاهش شدید دمای هوا در کرمان/ رابر بیشترین میزان بارندگی را به خود اختصاص داد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز هواشناسی استان کرمان گفت: رابر با 36 میلیمتر بارندگی بیشترین میزان بارندگی در استان کرمان طی 24 ساعت گذشته را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده حبیبی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با ورود سامانه بارش زا به کرمان بارندگی ها از روز گذشته در سراسر استان به صورت بارش برف و باران آغاز شده و در اکثر مناطق تا روز پنجشنبه ادامه دارد.

این مسئول شرایط جوی غالب در استان کرمان را به صورت افزایش ابر، بارش متناوب باران و برف و وزش باد نسبتا شدید عنوان کرد و ادامه داد: عمده بارش های را برای بعداز ظهر امروز پیش بینی می کنیم.

حبیبی تصریح کرد: پس از خروج این سامانه از کرمان از روز پنجشنبه شاهد کاهش محسوس دما در استان خواهیم بود.

وی گفت: گزارش های فراوانی از مراکز هواشناسی استان کرمان دریافت کرده ایم که طبق این آمار بیشتر بارندگی با میزان 36 میلی متر مربوط  به رابر است.

حبیبی یادآور شد: بعد از آن بیشترین بارش ها در عنبرآباد با 31 و جیرفت با 27 ملیمتر گزارش شده است.

رئیس مرکز هواشناسی استان کرمان ادامه داد: میزان بارندگی ها در جالبارز 27، بافت 25، کهنوج 18، قلعه گنج 16، لاله زار 14، رودبار جنوب 12، سیرجان هشت، ریگان پنج و بم سه میلیمتر بوده است.

وی بیشینه و کمینه دما در شهر کرمان طی 24 ساعت گذشته را به ترتیب چهار و هفت درجه زیر صفر عنوان کرد و افزود: هم اکنون دمای مرکز استان کرمان صفر درجه سانتیگراد است و میزان بارندگی ها در این شهر شش میلمتر بوده است.

حبیبی گفت: با توجه به کاهش شدید دما به کشاورزان توصیه می شود که برای جلوگیری از سرمازدگی محصولات خود اقدامات لازم را انجام دهند.
 

