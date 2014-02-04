30 هزار دز داروی قاچاق در پارس آباد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی کریمی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر پارس آباد تصریح کرد: علاوه بر این در همین مدت 220 کیلوگرم انواع مواد مخدر، 11هزار نخ سیگار و 26 هزار و 515 لیتر سوخت کشف و ضبط شده است.

به گفته کریمی در پی اقدامات نیروهای امنیتی 25 دستگاه خودرو و سه دستگاه موتور سیکلت نیز از سوداگران مرگ ضبط شده است.

فرماندار پارس آباد نرخ قاچاق در این شهرستان را قابل توجه عنوان کرد و افزود: به دلیل نزدیکی این شهرستان به مرز زمینه قاچاق فراهم شده است.

وی با بیان اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر باید به دنبال تدابیر جدی تر در برخورد با قاچاق باشد، اضافه کرد: قاچاق علاوه بر صدمات جبران ناپذیر در اقتصاد منطقه موجب بی نظمی و تهدید امنیت نیز می شود.

کریمی معتقد است مبارزه با قاچاق نیازمند عزم عمومی و بسیج تمامی دستگاه ها است.

وی خواستار توجه به این مهم شد و افزود: باید زمینه کنترل این پدیده مخرب اجتماعی و اقتصادی فراهم شود.