رواج سنت وقف در جامعه نتیجه نبوغ امام (ره) بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان گفت: مقام معظم رهبری در جلسه ایی که با اعضای شورای عالی فرهنگی داشتند، فرمودند کشور ما با عنوان ایران اسلامی مورد هدف دشمنان است و عمدتا مبانی اعتقادی استحکام داخلی ما را تضمین می کنند و ما باید با تمام توان آن را حفظ کنیم و به برکت اسلامی این امر نیز تحقق پیدا کرده است.



وی افزود: یکی از اولین اقدامات امام خمینی نیز احیای دوباره موقوفات و مطرح شدن آن در کشور بوده است و اگر درایت و نبوغ امام(ره) نبود این سنت حسنه در جامعه احیا نمی شد و رواج پیدا نمی کرد، ایشان بعد از انقلاب این امر را ابتدا به شورای انقلاب و مجددا در قالب قانون اوقاف به مجلس شورای اسلامی ارجاع دادند و پس از بررسی آن این عمل نیک دوباره پا به عرصه جامعه گذاشت.



رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اظهار کرد: در سازمان اوقاف نظارت ها و بررسی هایی وجود دارد که یکی از وظایف سازمان است و ما باید به عنوان مسئولین این سرمایه را احیا و به صورت صحیح مدیریت کنیم.



محمدی تصریح کرد: اگر بخواهیم حق و حقوق وقف را در جامعه احیا کنیم باید در کنار آنها یک اقدام فرهنگی صورت بگیرد و فرهنگ حق و حقوق خود را در قالب کارهای فرهنگی به وقف ادا کند.



وی ادامه داد: سازمان و ادارات اوقاف امانت دار هستند و گذارشات خود را به صورت مرتب برای سازمان کل ارسال می کنند.



سازمان نیز در جهت ادای امانت به واقفین و موقوفات از دستگاه های بازرسی و موسسه مفید راهبر دعوت کرده تا به منظور حسابرسی به سازمان کمک کنند.آنان نیز نکاتی را در این مورد به ما تذکر داده و راهنمایی هایی را نیز از ما گرفتند.



رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور عنوان کرد: مردم و واقفین باید بدانند که اموال و موقوفاتی که وقف می شوند در قالب چه مواردی مصرف می شوند و همه باید مستحضر باشند چنانچه که ما در این عرصه که مسئولیت های بزرگی داریم درست عمل کنیم مردم نیز بیشتر وقف را شناخته و ما را همراهی خواهند کرد.



محمدی با اشاره به آمارهای وقف در کشور گفت: در سال 88 میانگین موقوفات 200 موقوفه بود و در سال 92 به هزار و 800 موقوفه گسترش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات حجت الاسلام والمسلمین سید علی میر محمدی مدیر کل اوقاف خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد طباطبایی به عنوان مدیر کل جدید این اداره معرفی شد.

