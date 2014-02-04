به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر سه شنبه در دیدار با فرماندهان بسیج صدا و سیما در کل کشور بیان کرد: حرکتهای بزرگ تاریخی همیشه مدیون شخصیتهای برجستهای است که با فکر و فرهنگ خود توانستهاند حرکتی ماندگار داشته و انقلابی به وجود آورند اما این حرکتها از لحاظ زمان و مکان و خصوصیات متفاوت هستند.
وی ادامه داد: انقلابهایی که واقع میشوند ممکن است گاهی اثرگذار در یک منطقه، گاهی اثرگذار در همه مناطق و گاهی در یک مقطع زمانی و گاهی همیشگی و جاودانی باشند، برخی از انقلابها با انگیزه الهی همراه است و برخی بدون انگیزه الهی است.
درک فرهنگ انقلاب ضروری است
استاد برجسته حوزه گفت: لازم است برای شناساندن انقلاب ایران به مردم سراسر جهان، ابتدا مردم ایران، انقلاب را به خوبی بشناسند تا بتوانند آن را به مردم کشورهای دیگر انتقال دهند.
وی با بیان اینکه درک فرهنگ انقلاب امری ضروری است، افزود: انقلاب ایران انقلابی خاص است زیرا اولا همراه با انگیزه الهی است و دوم اینکه به اندازهای تأثیرگذار است که سراسر جهان را در نوردید و سوم اینکه انقلابی جاودانی است و روز به روز عظمت بیشتری مییابد.
آیت الله نوری همدانی احیای قیام امام حسین(ع) را از جمله ویژگیهای انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد و بیان کرد: انقلاب اسلامی در ردیف بعثت انبیا و دنباله حرکتهای عظیم جهانی است.
وی با اشاره به اینکه شناساندن فرهنگ انقلاب باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: رسانههای استکباری به گونهای سیاه نمایی کردهاند که گویی عدهای شورش به پا کردهاند که باید با شناساندن و معرفی انقلاب به جهانیان آنها را از هدف انقلاب آگاه ساخت، همانگونه که آزادی خواهان سراسر جهان به انقلاب ایران علاقمند شدهاند و آن را سرمشق خود قرار دادهاند.
مرجع تقلید شیعیان در ادامه بیان کرد: خداوند در سوره والفجر ابتدا پنج قسم میخورد و سپس درباره مثلثی از جباران روزگار آن زمان تذکر میدهد که اولین گام برخورد با جباران و سمتگران است.
وی با بیان اینکه جباران در سوره والفجر شامل قوم عاد، قوم ثمود و فرعون میشوند افزود: خداوند از طرفی به پیامبر(ص) میگویند ما شما را یاری خواهیم کرد و از سوی دیگر میگویند باید در برابر جباران ایستادگی کرد.
آیت الله نوری همدانی گفت: یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی، آرمانهای سیاسی امام(ره) است که شامل مواردی از قبیل از بین بردن استبداد و استکبار میشود، همچنین از دیگر آرمانهای سیاسی امام راحل، شناساندن مفاسد رژیم سلطنتی به مردم است.
انقلاب اسلامی ارزشهای دینی را احیا کرد
وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) در مبارزه با طاغوت از انبیاء الهی و ائمه الگو میگرفتند، افزود: رهبر کبیر انقلاب، فرهنگ جهاد و شهادت را به گونهای احیا کردند که میلیونها نفر از مردم را عاشق جهاد و شهادت ساختند.
این مرجع تقلید بیان کرد: انقلاب اسلامی ارزشهای دینی را احیا کرده است اما متاسفانه برخی به نام انقلاب اقداماتی نادرست انجام میدهند.
وی در ادامه سخنان خود به مبارزه شیعیان در بحرین اشاره کرد و گفت: گفت: بحرین مظلوم ترین شیعیان جهان را دارد و آل خلیفه با حمایت آمریکا و عربستان سعودی با شیعیان برخورد میکند.
آیت الله نوری همدانی بیان کرد: امام خمینی(ره) همواره معتقد بودند که ایران با وجود داشتن این همه ذخایر و قدرت نباید به کشورهای دیگر محتاج باشد.
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