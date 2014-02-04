دستگیری سارق حرفه ای مغازه با تیزهوشی مالباخته

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 16 و 30 دقیقه 24 دی ماه امسال و بر اساس اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر دستگیری یک نفر سارق از سوی شهروندان ، مأموران کلانتری 156 افسریه به خیابان 15 متری دوم مراجعه کردند .با حضور مأموران در محل ، یکی از کسبه با مراجعه به مأموران اعلام داشت که سارق مغازه اش را شناسایی و با کمک مردم او را دستگیر کرده است .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "سرقت اماکن" و به دستور شعبه دوازدهم دادیاری دادسرای ناحیه 14 تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

مالباخته پس از حضور در پایگاه ششم پلیس آگاهی ، در خصوص سرقت از مغازه بنگاه املاک خود به کارآگاهان گفت : چند روز پیش که برای صرف نهار و استراحت در مغازه را بسته و به خانه رفته بودم ، زمانی که به مغازه مراجعه کردم متوجه تخرب قفل در شیشه ای مغازه شدم !! پس از ورود به مغازه ، پی بردم که سیستم رایانه داخل مغازه به همراه تمامی وجوه نقد داخل میز سرقت شده است .

مالباخته در خصوص نحوه شناسایی سارق مغازه اش به کارآگاهان گفت :مغازه من مجهز به دوربین های مداربسته است. به همین علت با بررسی تصاویر دوربین های داخل مغازه متوجه شدم که چند دقیقه پس از خروج من از داخل مغازه فردی به راحتی و با تخریب قفل در شیشه ای میرال ، وارد مغازه شده و اقدام به سرقت کرده است تا اینکه 24 دی ماه همان شخص را به صورت کاملا اتفاقی و در نزدیکی مغازه ام شناسایی کردم .

"مهدی . ک" 42 ساله که در اظهارات اولیه منکر هرگونه ارتکاب سرقت شده بود ،پس از مشاهده تصویر صحنه سرقت مغازه بنگاه املاک لب به اعتراف گشود و به سرقت مغازه مالباخته اعتراف کرد .

در ادامه رسیدگی به پرونده، بررسی سرقت های مشابه مورد بررسی قرار گرفت و کارآگاهان موفق به شناسایی تعداد دیگری از مغازه های بنگاه املاکی شدند که همگی به شیوه ای یکسان مورد سرقت قرار گرفته بودند .

متهم که یکی از مجرمان سابقه دار در زمینه سرقت ، کلاهبرداری و موادمخدر است ، در اعترافاتش با بیان این مطلب که در صورت بسته بودن کرکره مغازه ها موفق به انجام سرقت نمی شد ، به کارآگاهان گفت : در حوالی ظهر و در صورتی که صاحبان مغازه های دارای درهای شیشه ای اقدام به بستن کرکره مغازه هایشان نمی کردند.از همین موضوع استفاده کرده و پس از تخریب قفل درهای شیشه ای سرقت ها را انجام می دادم.

مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با انتشار این خبر اعلام کرد : با توجه به اعتراف صریح متهم به سرقت های مشابه در مناطق شرق و جنوب شرق تهران ، قرار قانونی از سوی مقام قضایی و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است .