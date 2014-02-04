تاکید سلیمان بر پیگرد تروریستها و حامیانشان / روند تشکیل دولت جدید در "بعبدا" بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، میشل سلیمان از دستگاههای نظامی و امنیتی و قضایی خواست تحریک کنندگان و عاملان انفجارهای تروریستی در خاک لبنان را تحت پیگرد قرار داده و دستگیر کنند و آنها را برای محاکمه تحویل دستگاه قضایی دهند.

از سوی دیگر تمام سلام مامور تشکیل دولت جدید لبنان عصر روز گذشته در کاخ بعبدا با میشل سلیمان رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد که طی آن نتایج تماسها و رایزنی هایی که با هدف تشکیل دولت جدید انجام می شود، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

از سوی دیگر مروان شربل وزیر کشور دولت موقت لبنان در یک گفتگوی رادیویی خاطر نشان کرد هویت تروریستهای حملات انتحاری به الهرمل و الشویفات هنوز مشخص نشده اند.

این در حالی است که برخی رسانه ها بیانیه منتسب به جبهه تروریستی النصره را منتشر کرده اند که مسئولیت انفجار تروریستی الشویفات را برعهده گرفته است.