غرق شدن یک لنج باری و مفقودی دو سرنشین آن در آبهای ابوموسی

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت 24 دیشب یک فروند لنج باری با پنج سرنشین که از شارجه امارت قصد بازگشت به پارسیان را داشت در 25 مایلی جزیره ابوموسی دچار طوفان شد و دقایقی بعد بدلیل شکستگی بدنه لنج به اعماق آب فرو رفت.

این لنج که برنج ، روغن و شکر از شارجه به مقصد پارسیان حمل می کرد قبل از حادثه از شناور های عبوری درخواست کمک کرد و بلافاصله یکی از شناور های سکوی نفتی به کمک آنها رفت ولی فقط توانست سه نفر از ملوانان آن را نجات و جهت درمان به بیمارستان ابوموسی انتقال دهد.

بر اثر این حادثه ناخدا و یکی از ملوانان غرق شدند و تاکنون اثری از آنان بدست نیامده است.

مجید صفایی معاون فرماندار پارسیان گفت: در حال حاضر، سه سرنشین این لنج باری در صحت و سلامت کامل به سر می‌برند و عملیات جستجو با شناور های دریایی برای پیدا کردن مفقودین ادامه دارد.