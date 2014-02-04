تورهای تفریحی فرهنگی در منطقه 7 برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود منیعی گفت: به مناسبت ایام الله دهه فجر برنامه های متنوعی از سوی ادارات مختلف این منطقه به منظور هرچه باشکوهتر برگزار شدن این ایام در نظر گرفته شده است.



وی با اشاره به برنامه های اداره سلامت شهرداری منطقه هفت خاطرنشان کرد: اندازه گیری فشار خون، تست قند خون، مشاوره تغذیه، برگزاری تورهای آموزشی تفریحی فرهنگی، جشنواره غذا، مشاوره روانشناسی و برگزاری دوره های آموزشی سلامت محور ویژه کارگران میادین میوه و تره بار از جمله برنامه های ویژه اداره سلامت به مناسبت این ایام است.



معاون شهردار منطقه 7 با اشاره به برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی در خانه های سلامت 19 گانه منطقه به مناسبت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: در این کارگاه ها به مباحثی از قبیل مهارت‌های زندگی، عزت نفس، پیشگیری از بیماری‌ها، تقویت حافظه، تحکیم بنیان خانواده، بهداشت مدارس، تغذیه سالم، بهداشت فردی و بلوغ در دانش‌آموزان، مهارت‌های نه گفتن در دانش‌آموزان، اختلالات رفتاری درکودکان، پیشگیری از معلولیت،‌ توانمند‌سازی معلولین و دوره‌های آموزشی مختص کانون‌های ده‌گانه پرداخته می شود.

وی با اشاره به برنامه های در نظر گرفته شده در اداره بانوان منطقه 7 خاطرنشان کرد: همایش خانواده های موفق با هدف شناساندن خانواده های موفق و نخبه در زمینه های علمی، فرهنگی، ورزشی و کارآفرینی توسط کانون های خانواده در محلات در روز 21 بهمن ماه به مناسبت روز منزلت، زن و تحکیم بنیان خانواده همراه با نمایشگاهی از توانمندیهای بانوان در فرهنگسرای اندیشه اجرا می شود.