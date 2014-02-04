افتتاح پروژه های زیرساختی آب و برق در بستک همزمان با دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین روز از دهه مبارک فجر، پروژه های زیر ساختی آب و برق با حضور فرماندار و مسئولان شهرستان به بهره برداری رسید.

فرماندار بستک در این مراسم اظهار داشت: افتتاح طرح آبرسانی به مجتمع دهنگ تدرویه و افتتاح 9 پروژه برقی کردن چاه کشاورزی از جمله این پروژه هاست.

محمد مشتاق زاده افزود: عملیات موردنیاز طرح آبرسانی به مجتمع دهنگ تدرویه، 5 کیلومتر لوله گذاری از یک حلقه چاه، حفر، تجهیز و برقی کردن چاه و احداث یک باب موتورخانه می باشد.

وی افزود: با اجرای این طرح با اعتبار 7 میلیارد ریال، 3 روستای تدرویه، دهنگ و آل کندی با 1276 خانوار و 4597 نفر جمعیت از نعمت آب شرب بهره مند خواهند شد.

فرماندار بستک با اشاره به افتتاح 9 پروژه برقی کردن چاه کشاورزی به صورت متمرکز گفت: این پروژه در روستاهای کوهیج، فاریاب سنگویه، مردنو، ایلود، انوه، لاورمیستان، مغدان و چاه بنارد به بهره برداری می رسد.

مشتاق زاده افزود: این 9 پروژه با اعتبار 2 میلیارد 300 میلیون ریال برای 18 نفر اشتغال ایجاد می کند.

وی همچنین از افتتاح پروژه غسالخانه روستای مردنو با اعتباری بالغ بر 200 میلیون ریال در این روز خبر داد.

گفتنی است پروژه برق رسانی روستای کوهیج- کاشونی با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد ریال، پروژه بلوار خلیج فارس در کوهیج با اعتبار 3 میلیارد و 200 میلیون ریال و ساختمان دهیاری کوهیج با اعتبار 900 میلیون ریال تا ساعاتی دیگر با حضور فرماندار و مسوولین به بهره برداری می رسد.

همچنین برگزاری جنگ شادی در روستای کوهیج از دیگر برنامه های چهارمین روز از دهه مبارک فجر در شهرستان بستک می باشد.

کمیته های اجرایی برنامه های ستاد تسهیلات نوروزی بستک تشکیل شد

فرماندار بستک گفت: کمیته های 8 گانه اجرای برنامه های ستاد تسهیلات نوروزی در این شهرستان تشکیل شد.

محمد مشتاق زاده در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی این شهرستان اظهار داشت: مهم ترین اصل در ستاد تسهیلات نوروزی کسب رضایتمندی میهمانان و گردشگران است و تمامی امکانات و سلایق بایستی به کار گرفته شود تا مسافران با خاطره ای به یاد ماندنی این شهر را ترک کنند.

وی افزود: ایام نوروز فرصت مغتنمی است تا شهرستان بستک که مجموعه ای از اماکن و نمادهای منحصر به فردی را در خود جای داده است بهتر به عموم هم میهنانمان بشناسانیم.

فرماندار بستک ادامه داد: ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان و به تبع آن شهرستان بستک در بحث خدمات رسانی به مسافران نوروزی طی سالهای گذشته برنامه قابل قبولی داشته است.

مشتاق زاده ادامه داد: با توجه به نقاط قوت و ضعف سال های قبل، نسبت به ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مسافران نوروزی سال 92 با مساعی همه دستگاههای ذیربط اقدام خواهد شد.

وی تأمین امکانات رفاهی و خدماتی مطلوب و در خور شأن مسافران در ایام نوروز را از جمله دغدغه های اصلی مسوولان شهرستان دانست و بیان داشت: دستگاههای اجرایی و دست اندرکاران ستاد تسهیلات سفر وظیفه دارند تا با تمام توان و امکانات خود، در خدمت مسافران قرار داشته و موجبات رفاه و آسایش نسبی آنان را فراهم کنند.

فرماندار بستک تأکید کرد: پارک ها، فضای سبز، ورودی شهر و نصب علائم راهنمایی و رانندگی در سطح شهر و جاده های مرتبط به شهرستان بستک آماده سازی شود.

وی افزود: باید توجه ویژه ای به امکانات امداد جاده ای شود که در این راستا پلیس 110، پلیس راهنمایی و رانندگی، اورژانس، هلال احمر و آتش نشانی آمادگی لازم را برای خدمت رسانی بهتر در صورت بروز مشکل داشته باشند.

مشتاق زاده با تأکید بر ارتقای امکانات مدارس برای خدمت رسانی مطلوب به مسافران نوروزی و نظارت بهداشت بر خدمات پذیرایی و رستوران ها تصریح کرد: باید در این ایام با شیفت بندی صنف ها و نانوایان مشکلات مسافران را به حداقل برسانیم.

فرماندار بستک از تشکیل 8 کمیته(كميته امنيت و انتظامی،كميته اطلاع رساني، آمار، اطلاعات و بازرسی، کمیته اسکان و تزئینات شهری ،كميته فرهنگي واجتماعي،كميته حمل ونقل و ترابری، کمیته حقوقی، كميته بهداشت ودرمان وكميته ارزاق وسوخت) در شهرستان خبر داد.

مراسم نقاشی همگانی ویژه دهه فجر دانش آموزان بستکی

نقاشی همگانی ویژه دهه فجر در دبستان احمدیه بستک برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بستک در مراسم نقاشی همگانی دانش آموزان ویژه دهه مبارک فجر با گرامیداشت این ایام خجسته، اظهار داشت: اجرای این برنامه ها در مدارس با چنین موضوعات مهم جهت شناساندن انقلاب اسلامی ودستاوردهای که نظام اسلامی و مجاهداتی که در این دهه توسط امام خمینی(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی در این دهه صورت گرفته است.

ناصر توکلی با تأکید بر اینکه استفاده از دهه فجر برای ایجاد بصیرت بین نوجوانان و جوانان ضروری است، افزود: باید با خلاقیت و شگرد خاص و با روش‌های مختلف بتوانیم دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران را به نسل جدید معرفی کنیم.

وی اضافه کرد: به مناسبت سی و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، 160دانش آموز بستکی مقطع ابتدایی به منظور آشنایی با دستاوردهای انقلاب اسلامی و آرمانهای حضرت امام خمینی(ره) در نقاشی همگانی شرکت کردند که با راهنمایی مربیان و معلمان خود به نقاشی پرداختند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بستک در پایان این مراسم که با حضور معاون فرماندار شهرستان بستک، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان، جمعی از مسئولان ادارات شهرستان و دانش آموزان دبستان احمدیه در مدرسه خیرساز زرعونی برگزار شد، گفت: این نقاشی يادآور روزهاي شيريني بود که آن روزها را تجربه نکرده بودند، اما با دست هاي کوچکشان تصوراتشان را از آن روزها روي پارچه 100متری کشيدند.

گفتنی است در این روز دانش آموزان پسر بستکی به انجام مسابقه دوومیدانی بین مقاطع مختلف پرداختند و در ادامه با نثار گل یاد و خاطره شهدای انقلاب را گرامی داشتند.

اجرای عمومی نمایش و موسیقی زنده در بستک

رئیس ستاد دهه فجر شهرستان بستک از اجرای عموم نمایش و موسیقی زنده توسط گروه دنگ به مناسبت دهه مبارک فجر خبر داد.

حجت الاسلام عبدالرضا شیبانی در این مراسم با تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: دهه فجر به عنوان رویداد و دستاوردی عظیم مایه عزت و سربلندی نظام اسلامی در جهان است.

رئیس ستاد دهه فجر شهرستان بستک گفت: دشمنان با استفاده از جنگ نرم در تلاش برای انحراف جوانان هستند و به همین دلیل دستاوردهای انقلاب باید به صورت منسجم در ایام یوم الله دهه فجر تبیین شود.

وی ایجاد وحدت و خودباوری، امید به آینده روشن و لزوم تبیین ماهیت انقلاب اسلامی برای جوانان در تمامی مراسم‌های دهه فجر انقلاب اسلامی را امری ضروری برشمرد و بیان داشت: پیروزی انقلاب اسلامی معجزه قرن بود که با جانفشانی های مردم قهرمان ایران و رهبری های امام خمینی(ره) و اتحاد و همدلی مردم و مهم تر از همه یاری جستن از خدای بزرگ محقق شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بستک ادامه داد: یوم الله دهه فجر فرصت مغتنمی برای تجدید میثاق مجدد با آرمان ها و اندیشه های تابناک امام راحل است و در این ایام باید ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دلاوری ها و رشادت های اقشار مختلف مردم، ارزش ها و آرمان های انقلاب و امام راحل برای نسل جدید عنوان شود.

حجت الاسلام شیبانی از افتتاح نمایشگاه بزرگ فرهنگی هنری در این شهرستان خبر داد و افزود: به مناسبت دهه مبارک فجر، اجرای عموم نمایش و موسیقی زنده به مدت یک هفته هر شب از تاریخ 16 لغایت 22 بهمن در محل سالن عباسیه بستک برگزار می گردد.

این مراسم با حضور فرماندار، مسوولان دستگاههای اجرایی و مردم شهرستان بستک برگزار گردید.

توجه جوانان و نوجوانان به پیام شهدا در راستای حفظ انقلاب

فرماندار شهرستان بستک بر توجه جوانان و نوجوانان به پیام شهدا در راستای حفظ انقلاب تأکید کرد.

محمد مشتاق زاده در دیدار با خانواده شهدای شهرستان با تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: امروز خانواده معظم شهدا با دل هایی سرشار از ایمان و افتخار از شهادت فرزندانشان در راه نظام و انقلاب ثابت کرده اند که در راه ارزش های اسلامی می بایست دین خود را ادا نمود.

وی ادامه داد: خانواده شهدا افتخار ملت ما هستند و مسوولان نیز باید در این مسیر، شأن خانواده های معظم شهدا را حفظ نمایند و خود را مدیون آنها بدانند.

فرماندار بستک خاطرنشان كرد: شهدا مظهر عزت و افتخار جامعه اسلامي ما هستند و بر اين اساس همه ما بايد ادامه دهنده راه اين عزيزان در راستاي حفظ و كيان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران باشيم.

مشتاق زاده تصریح کرد: فرهنگ ایثار و شهادت یک سرمایه جاودانه و پایدار می باشد که باید ضمن حراست و پاسداری، آن را به صورت یک فرهنگ معنوی و یک اصل در همه ابعاد زندگی نهادینه نموده و سرلوحه کار خویش قرار دهیم.

وی ابراز داشت: زمانی که در کنار خانواده معظم شهیدان قرار می گیریم و از نزدیک با صبر، استقامت و شکرگزاری شان آشنا می شویم روح تازه ای در کالبدمان دمیده می شود و مصمم تر از گذشته در جهت خدمت رسانی به خلق خدا گام برخواهیم داشت.

فرماندار شهرستان بستك در پايان سخنان خود توجه جوانان و نوجوانان را به پيام شهدا در راستاي حفظ انقلاب و ايجاد امنيت در جامعه مورد تاكيد قرار داد و گفت: از خانواده‌های شهدا غافل نبوده و نخواهیم بود و تلاش می‌شود خدمت برای حفظ جایگاه شهدا را در سرلوحه امور خود قرار دهیم.

در این روز مسوولان شهرستان بستک با خانواده های شهید آبدست، ارژه و قاسمی دیدار کردند.

تبیین آرمانهای بلند امام راحل به نسل جوان امری ضروری است

معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان بستک با اشاره به اینکه تشکیلات یاوران انقلاب با هدف حفظ ارزش های انقلاب و آشنایی دانش آموزان می باشد، گفت: تبیین آرمانهای بلند امام راحل به نسل جوان امری ضروری است.

سید ابوالفضل سجادی در همایش یاوران انقلاب تبریک به مناسبت سی و پنجمین سالگرد پیروزی شکوه مند انقلاب اسلامی، اظهار داشت: همایش یاوران انقلاب زمینه ای برای نمایان ساختن انسجام تشکیلاتی دانش آموزان به عنوان فرزندان انقلاب است.

معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان بستک با بیان اینکه بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی مشارکت و حضور دانش آموزان در عرصه های مختلف کشور است و افزود: تلاش برای ارتقای سطح علمی و کسب موفقیت ها، خودسازی و مشارکت گسترده در عرصه های مختلف را از وظایف دانش آموزان در راه اعتلای کشور می باشد.

وی حفظ و اعتلای هویت اسلامی و ایرانی دانش آموزان، افزایش نشاط، پویایی، امید و تجدید قوای نیروهای انقلاب در عرصه های اجتماعی را از اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.

سید ابوالفضل سجادی اضافه کرد: اکنون به برکت انقلاب اسلامی و جانفشانی شهداء شاهد موفقیت های بسیاری در عرصه های مختلف علمی هستیم.

معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان بستک در پایان این مراسم که با حضور فرمانده بسیج دانش آموزی آموزش و پرورش، کارشناس تربیت بدنی و بهداشت آموزش و پرورش، مسئول سازمان دانش آموزی آموزش و پرورش شهرستان بستک، مربیان و معاونین پرورشی واحدهای آموزشی و بیش از 250 نفر از دانش آموزان دختر و پسر واحدهای آموزشی تابعه در سالن پیامبر اعظم (ص) بستک برگزار شد، تبیین آرمانهای بلند امام راحل به نسل جوان را امری ضروری دانست و گفت: حفظ این دستاوردها و تلاش در جهت ساختن جامعه و آینده ایران اسلامی در ارتقاء سطح علمی، اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی از وظایف دانش آموزان به شمار می رود.

گفتنی است در این روز با همت کارشناس تربیت بدنی و سلامت مدیریت آموزش و پرورش بستک، دانش آموزان مدارس متوسطه اول به مناسبت این ایام خجسته با انجام مسابقه دوچرخه سواری با هم به رقابت پرداختند.

افتتاح نمایشگاه محصولات کشاورزی و مرغ سبز در بستک

به مناسبت دهه مبارک فجر نمایشگاه محصولات کشاورزی و مرغ سبز با حضور فرماندار و مسوولان در بستک افتتاح شد.

در این روز با تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: در این نمایشگاه محصولات سبزی و صیفی تازه، محصولات جانبی از قبیل مرغ و فرآورده های آن، محصولات لبنی، خرما و فرآورده های آن، ارده، شیره و... در بسته بندی های مختلف عرضه شده است.

محمد مشتاق زاده افزود: در این نمایشگاه علاوه بر عرضه محصولات کشاورزی، نشریات و بروشورهای مختلف فرهنگی و حفظ کاربری در بین بازدیدکنندگان توزیع می شود.

وی بیان داشت: شهرستان بستک دارای 76 مرغداری فعال با 139 سالن بوده که ظرفیت جوجه ریزی 1 میلیون و 700 هزار قطعه در هر دوره می باشد.

فرماندار بستک افزود: این شهرستان با جوجه ریزی بالغ بر 5 میلیون قطعه و تولید 8500 تن گوشت سفید، رتبه اول تولید گوشت سفید در استان را دارا است.

مشتاق زاده ادامه داد: این شهرستان برای بالا بردن سطح کیفیت محصول تولیدی مرغداریهای موجود، اقدام به هماهنگی برای تولید مرغ سبز( بدون مصرف آنتی بیوتیک) نموده که در حال حاضر در یکی از مرغداریها شهرستان در روستای چاه بنارد با ظرفیت 28 هزار قطعه در حال اجرا و تولید می باشد.

وی گفت: از ابتدای سال 1392 تا کنون میزان 86 هزار قطعه مرغ سبز با تولید 146 تن گوشت سفید در واحد مذکور تولید و به بازار عرضه شده است.

این نمایشگاه تا 22 بهمن ماه از ساعت 8 صبح لغایت 18 در محل اداره جهاد کشاورزی شهرستان جهت بازدید عموم دایر شده است.

گفتنی است مسابقه دومیدانی و برگزاری نقاشی همگانی با موضوع دهه فجر از دیگر برنامه های سومین روز از دهه فجر در شهرستان بستک بود.