«سيماي سرافرازان» منتشر شد/ مباحث اخلاقی آیت الله مصباح یزدی

به گزارش خبرگزاری مهر، اين کتاب بخشي از مباحث اخلاقي آیت الله مصباح است كه به ترسيم ويژگي‌هاي شيعيان واقعي و مؤمنان راستين به عنوان نمونه‌هاي عيني و الگوهاي شايسته بندگي خداوند مي‌پردازد.



از ميان گفتارهاي 29 ‌گانه اين کتاب، 8 گفتار آغازين آن به بررسي رواياتي درباره خصلت‌ها و ويژگي‌هاي مؤمنان و شيعيان واقعي مي‌پردازد. سرفصل‌هايي چون: نقش ايمان و كفر در سعادت و شقاوت انسان، انگيزه‌هاي ادعاي ايمان و اسلام، ضرورت گسترش آموزه‌هاي اهل‌بيت‌(ع) در جامعه، راه رهايي از تباهي و فساد، ضرورت رسيدگي شيعيان به يكديگر ... عمده‌ترين مباحث اين بخش از كتاب است.



در گفتارهاي بعد نيز، قسمت اول از خطبه اميرمؤمنان‌(ع) درباره ويژگي‌ها و نشانه‌هاي شيعيان و پرهيزکاران، معروف به خطبه متقين، براساس روايت نوف بکالي شرح و تبيين مي‌شود.



سرفصل‌هايي چون: ويژگي‌هاي مهم شيعه واقعي، بازشناسي عرفان حقيقي از عرفان كاذب، بازشناسي رابطه دين و اخلاق، جايگاه راستگويي و درست‌كرداري در معارف اسلامي، شكوه عبادت و بندگي نزد شيعيان، شيعيان واقعي و مشاهده فراسوي دنيا، و برنامه‌هاي روزانه و شبانه شيعيان از جمله مباحثي است که در بخش دوم اين کتاب شرح و توضيح داده شده است.

جلد اول کتاب «سیمای سرافرازان» به همت انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در 488 صفحه با قطع وزيري منتشر شده و علاقه مندان مي‌توانند اين كتاب را از نمايندگي‌هاي اين انتشارات و كتاب‌فروشي‌هاي معتبر تهيه كنند.