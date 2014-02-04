  1. دين، حوزه، انديشه
۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۰۸

«سيماي سرافرازان» منتشر شد/ مباحث اخلاقی آیت الله مصباح یزدی

«سيماي سرافرازان» منتشر شد/ مباحث اخلاقی آیت الله مصباح یزدی

«سيماي سرافرازان»، اثر جديد آيت‌الله مصباح يزدي است که به‌ تازگي جلد نخست آن به زيور طبع آراسته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اين کتاب بخشي از مباحث اخلاقي آیت الله مصباح است كه به ترسيم ويژگي‌هاي شيعيان واقعي و مؤمنان راستين به عنوان نمونه‌هاي عيني و الگوهاي شايسته بندگي خداوند مي‌پردازد.
 
از ميان گفتارهاي 29 ‌گانه اين کتاب، 8 گفتار آغازين آن به بررسي رواياتي درباره خصلت‌ها و ويژگي‌هاي مؤمنان و شيعيان واقعي مي‌پردازد. سرفصل‌هايي چون: نقش ايمان و كفر در سعادت و شقاوت انسان، انگيزه‌هاي ادعاي ايمان و اسلام، ضرورت گسترش آموزه‌هاي اهل‌بيت‌(ع) در جامعه، راه رهايي از تباهي و فساد، ضرورت رسيدگي شيعيان به يكديگر ... عمده‌ترين مباحث اين بخش از كتاب است.
 
در گفتارهاي بعد نيز، قسمت اول از خطبه اميرمؤمنان‌(ع) درباره ويژگي‌ها و نشانه‌هاي شيعيان و پرهيزکاران، معروف به خطبه متقين، براساس روايت نوف بکالي شرح و تبيين مي‌شود.
 
سرفصل‌هايي چون: ويژگي‌هاي مهم شيعه واقعي، بازشناسي عرفان حقيقي از عرفان كاذب، بازشناسي رابطه دين و اخلاق، جايگاه راستگويي و درست‌كرداري در معارف اسلامي، شكوه عبادت و بندگي نزد شيعيان، شيعيان واقعي و مشاهده فراسوي دنيا، و برنامه‌هاي روزانه و شبانه شيعيان از جمله مباحثي است که در بخش دوم اين کتاب شرح و توضيح داده شده است.

جلد اول کتاب «سیمای سرافرازان» به همت انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در 488 صفحه با قطع وزيري منتشر شده و علاقه مندان مي‌توانند اين كتاب را از نمايندگي‌هاي اين انتشارات و كتاب‌فروشي‌هاي معتبر تهيه كنند.

کد مطلب 2228937

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