جمعيت هلال احمر گیلان آذوقه مناسب در اختيار مسافران و در راه ماندگان قرار دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی ظهر سه شنبه در ستاد بحران شهرستان انزلی افزود: بارش سنگين برف در شهرهاي ساحلي استان از جمله انزلي مشکلات زيادي ايجاد کرده است.



وی همچنین با بيان اينکه برغم حضور همه دستگاه ها هنوز محورهايي در هفت روستا مسدود است، اظهارداشت: تلاش ستاد مديريت بحران بر بازگشايي اين محورها متمرکز است.



استاندار گیلان تاكيد كرد: مسير مسدود شده كپورچال به آبكنار بايد تا عصر امروز بازگشايي شود.



وی تصریح کرد: هم اکنون ارتفاع برف در نقاط مختلف اين شهرستان نزديک به ساحل يک متر و در غرب و جنوب غرب به حدود دو متر رسيده است.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار گیلان با سفر به انزلي و بررسي وضعيت موجود، دستور رسيدگي سريع به مشکلات و امدادرساني به آبکنار و ساير نقاط دچار بحران این شهرستان را صادر کرد.



محمد علي نجفي پس از بازديد از شهر با فرماندار، امام جمعه و مديران دستگاه هاي عضو ستاد بحران تشکيل جلسه داد.