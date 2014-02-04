به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی روز سه شنبه در مراسم افتتاح نخستین مرکز ملی راهبری خدمات مشاوره روانشناختی و سلامت روان که با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عبدالرضا مصری عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان مجلس و مدیران بهزیستی برگزار شد اظهار داشت: اورژانس اجتماعی از سال 86 فعالیت خود را در حوزه مداخلات اجتماعی آغاز کرد.
وی تصریح کرد: در سنوات گذشته و با توجه به فعالیت اورژانس اجتماعی، جایگاه این خدمات در سازمان بهزیستی توسعه پیدا کرده است به طوری که در حال حاضر ردیف بودجه مستقلی از دولت در این بخش تخصیص پیدا میکند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: همزمان با راهاندازی نخستین مرکز راهبردی و توسعه خدمات مشاوره شناختی و سلامت روان، صد دستگاه خودرو به اورژانس اجتماعی اضافه میشود. با ورود 100 خودرو در بخش اورژانس اجتماعی ضریب نفوذ خدمات اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای 50 هزار نفر به صد در صد میرسد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه این مراسم با بیان اینکه همزمان با دهه فجر 13 عنوان کتاب از مجموعه کتابهای ارتقاء سلامت روان در محیط کار توزیع خواهد شد گفت: این کتابها میتواند آگاهیهای موثری را به جامعه هدف ارائه کند.
هاشمی تصریح کرد: بهزیستی به عنوان یک سازمان تخصصی برای تمامی هموطنان برنامه دارد و تاکید ویژهای بر پیشگیری و آگاهسازی عمومی دارد.
وی در ادامه با اشاره به رونمایی از سامانه رصد گفت: در این سامانه تمام آسیبهای اجتماعی و خدمات سازمان جانمایی شده است ضمن اینکه در این سامانه و به صورت تفکیک شده نوع آسیبهای اجتماعی در هر استان و منطقه مشخص شده است.
شناسایی تراکم آسیبها در هر منطقه
وی با رونمایی از سامانه رصد آسیبهای اجتماعی گفت: این سامانه برای خدمت رسانی به سایر دستگاههاست و تمام آسیبهای اجتماعی در این سامانه گنجانده شده است و امروزه بر اساس اطلاعات جمع آوری شده در این سامانه میتوانیم تراکم هر آسیب اجتماعی را در هر منطقهای شناسایی کنیم.
هاشمی مشکل اصلی آسیبهای اجتماعی را در عدم رصد صحیح آن در جامعه دانست و تاکید کرد: برای رصد این موضوع تمام ابزارهای لازم در نظر گرفته شده و محققان و دانشگاهیان میتوانند از این بستر در پژوهشهای خود استفاده کنند.
اخنصاص هزار میلیارد تومان برای اشتغال مددجویان
در این مراسم عبدالرضا مصری عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قانون اساسی توجه به کرامت انسانی تاکید شده است به طوری که اورژانس اجتماعی توجه ویژهای را به کرامت انسانها و نگاه جدید و عالی را به انسانها دارد.
وی گفت: مرکز اورژانس اجتماعی یکی از بهترین خدمات سازمان بهزیستی کشور محسوب میشود چرا که ما باید به نقطهای برسیم که قبل از ورود نیروی انتظامی و دستگاه قضا یک مرکزی باشد که مداخلات لازم را انجام دهد.
مصری گفت: در بودجه 93، 1000 میلیارد تومان برای اشتغال مددجویان بهزیستی در نظر گرفته شده است.
در این مراسم از خط مشاوره تلفنی جامعه کار و تولید با شماره تماس 43945 بهرهبرداری و مرکز هماهنگی فوریتهای بهزیستی کشور و مرکز ملی راهبردی توسعه خدمات مشاوره و سلامت روان افتتاح شد.
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