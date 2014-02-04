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۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۵۸

براندیشه:

کارگران از مؤثرترین اقشار مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی ایران بودند

کارگران از مؤثرترین اقشار مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی ایران بودند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: قشر کارگر در جامعه یکی از اصلی ترین گروه های مردمی مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه جمعی از کارگران، کارفرمایان و کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه دیدار کردند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی در این دیدار با تشریح برخی از اقدامات مهم انجام شده توسط این اداره کل اظهار داشت: تلاشگران عرصه کار در استان آماده حرکت در مسیر تحقق حماسه اقتصادی هستند و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند.

سهراب براندیشه گفت: یکی از دغدغه های رهبر معظم انقلاب رسیدن کشور به قله های اقتصادی است و کارگران و صاحبان تولید و صنعت در کشور در راستای تحقق این مهم همواره با کارآفرینی و خلاقیت در اندیشه رسیدن به قله ها بوده اند.

وی ادامه داد: وحدت رویه در این مسیر رمز موفقیت خواهد بود که باید بر آن تأکید و پافشاری کرد.

براندیشه افزود: کارگران جامعه مفتخرند که با نگرشی متعهدانه در پیروزی انقلاب اسلامی نقشی اساسی داشنه اند و در این راه علاوه بر تلاش و کوشش از جان خود نیز دریغ نکرده اند.

در پایان این دیدار از کارگران و کارفرمایان نمونه، تعاونی ها، شوراهای اسلامی کار و مسئولان ورزش نمونه کارخانجات تجلیل شد.

کد مطلب 2228940

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