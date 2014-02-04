کارگران از مؤثرترین اقشار مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی ایران بودند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه جمعی از کارگران، کارفرمایان و کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه دیدار کردند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی در این دیدار با تشریح برخی از اقدامات مهم انجام شده توسط این اداره کل اظهار داشت: تلاشگران عرصه کار در استان آماده حرکت در مسیر تحقق حماسه اقتصادی هستند و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند.

سهراب براندیشه گفت: یکی از دغدغه های رهبر معظم انقلاب رسیدن کشور به قله های اقتصادی است و کارگران و صاحبان تولید و صنعت در کشور در راستای تحقق این مهم همواره با کارآفرینی و خلاقیت در اندیشه رسیدن به قله ها بوده اند.

وی ادامه داد: وحدت رویه در این مسیر رمز موفقیت خواهد بود که باید بر آن تأکید و پافشاری کرد.

براندیشه افزود: کارگران جامعه مفتخرند که با نگرشی متعهدانه در پیروزی انقلاب اسلامی نقشی اساسی داشنه اند و در این راه علاوه بر تلاش و کوشش از جان خود نیز دریغ نکرده اند.

در پایان این دیدار از کارگران و کارفرمایان نمونه، تعاونی ها، شوراهای اسلامی کار و مسئولان ورزش نمونه کارخانجات تجلیل شد.