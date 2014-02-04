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۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۳۵

حبیبی خواستار شد:

لزوم ارائه كد ويژه براي پايش سدها در وزارت نيرو

لزوم ارائه كد ويژه براي پايش سدها در وزارت نيرو

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون حفاظت و بهره برداري شركت مديريت منابع آب ايران خواستار كد ويژه تحت عنوان ايمني ، پايداري و علاج بخشي براي پايش سدها در وزارت نيرو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر حبیبی ظهر سه شنبه در پایان بازديد ار تاسيسات آبي استان هرمزگان با حضور در جمع خبرنگاران، بیان کرد: با توجه به خشكساليهاي طولاني در استان هرمزگان بايد توجه ويژه اي به مديريت مصرف بخصوص در بخش آب كشور شود.

حبيبي افزود: در كنار بهره برداري از سدها و تاسيسات آبي، به نگهداري و حفاظت از اين تاسيسات توجه جدي شود.

وي تعداد سدهاي در حال بهره برداري كشور را 364 سد اعلام كرد و گفت: از اين تعداد 3 سد در استان هرمزگان واقع شده كه ايمني، پايداري و علاج بخشي اين سدها بايد در دستور كار آب منطقه اي قرار گيرد.

وي همچنين خواستار كد ويژه تحت عنوان ايمني ، پايداري و علاج بخشي براي پايش سدها در وزارت نيرو شد.

حبيبي به جايگاه سدسازي در كشور اشاره كرد و گفت: به دليل همزمان نبودن ميزان روان آب هاي جاري با نيازهاي آبي ما، ساخت سدهايي نظير جگين و گابريك در مناطقي نظير جاسك و بشاگرد به عنوان سازه هاي ذخيره و تنظيم كماكان بايستي در كشور ادامه يابد.

معاون حفاظت و بهره برداري شركت مديريت منابع آب با اشاره به اهميت و نقش مشاوران و پيمانكاران در زمان مطالعه و اجراي طرحهاي بخش آب و به خصوص سدسازي ، خواستار دقت كافي در انتخاب آنها شد و افزود: در زمان بهره برداري هم اين مشاوران و پيمانكاران بايد جوابگوي نياز آب منطقه اي ها باشند.

حبيبي با بيان اين واقعيت كه درآمد حاصل از فروش آب تناسبي با هزينه هاي نگهداري و بهره برداري از سدها و تاسيسات آبي ندارد تاكيد كرد: براي بهبود و بهربرداري از اين تاسيسات نياز به منابع اعتباري بيشتري داريم كه بايد از منابع دولتي كمك بگيريم.

 

 

کد مطلب 2228942

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