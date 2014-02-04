لغزندگی جاده ها 7 کشته و مجروح در رفسنجان به جا گذاشت

حسن امینی رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اثر واژگونی یک دستگاه پژو در کیلومتر 25 جاده رفسنجان به سرچشمه دو نفر جان خود را از دست داده و سه نفر مجروح شدند.

وی افزود: همچنین در بامداد امروز بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پراید با تریلر در جاده کشکوئیه دو نفر مجروح شدند که با حضور عوامل پایگاه امداد کشکوئیه مجروحان به مراکز درمانی منتقل شدند.

این مسئول بیان داشت: شب گذشته نیز 15 نفر در جاده رفسنجان به انار که در جاده نتوانستند به مسیر خود ادامه دهند در پایگاه بین جاده ای هلال احمر مستقر شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر رفسنجان تصریح کرد: شب گذشته نیز سه دستگاه خودرو در محور نوق به رفسنجان گیر افتاده بودند که با حضور عوامل هلال احمر نجات یافتند.

امینی از آماده باش امدادگران هلال احمر رفسنجان خبر داد و گفت: نیروهای امدادگر این جمعیت از روز گذشته در حال آماده باش بوده و امروز نیز آماده باش هستند

