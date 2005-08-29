بودجه 85 براساس لايحه نظام هماهنگ پرداخت تنظيم مي شود

محمود عسگري آزاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" گفت: لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت چهارماه قبل از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است.

وي افزود: پس از اين اقدام، مجلس شوراي اسلامي نيز كميسيون ويژه اي براي بررسي اين لايحه تشكيل داد به طوري كه هم اكنون شور اول اين لايحه به تصويب اين كميسيون رسيده است.

عسگري آزاد اعلام كرد كه در حال حاضر بررسي و تصويب شور اول لايحه فوق در صحني علني مجلس شوراي اسلامي مطرح است.

معاون توسعه مديريت و نيروي انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي اظهار كرد: بررسي و تصويب شور دوم لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت پس از تصويب شور اول اين لايحه در مجلس شروع خواهد شد.

وي از عملياتي شدن لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت از آغاز سال 1385 خبر داد و گفت: پس از تصويب نهايي اين لايحه، سازمان مديريت و برنامه ريزي آيين نامه هاي مربوط را با فوريت تهيه و به تصويب خواهد رساند.

عسگري آزاد معتقد است كه با تصويب نهايي لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت، 14 قانون مربوط به استخدامي هاي كشور نيز يكپارچه خواهد شد.

خبرنگار"مهر" پرسيد كه آيا هزينه هاي اجرايي لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت پيش بيني شده است؟

معاون توسعه مديريت و نيروي انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز پاسخ داد: در زمان تهيه بودجه سال 1385 منابع مورد نياز براي لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان براساس توان مالي دولت در نظر گرفته خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: در لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان بار مالي اجرايي اين لايحه براي دولت پيش بيني نشده است.