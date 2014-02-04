تحول در بخشهاي مختلف نيازمند اعتماد به بخش خصوصي است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اكرمي ظهر سه شنبه در نشستي كه با حضور " سيما مرادي" سرپرست اداره كل بهزيستي استان و معاونان وي بمنظور بررسي مشكلات و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بين دستگاهي برگزار شد، افزود: دولت بعنوان سياستگذار و تسهيل كننده بايد ناظر باشد كه با اين نگاه به اهداف مورد نظر بهتر خواهيم رسيد.

وي با بيان اينكه از طريق خلاقيت و ايده هاي نو مي توان از شرايط و امكانات موجود بهترين بهره را برد، اظهار داشت: تمام اختراعات و ابداعات محصول تفكر است و مديران حوزه هاي مختلف بايد به گونه اي رفتار كنند كه اگر با كمبود امكانات و بودجه مواجه اند باز هم بتوانند از طريق ايده و تفكر، اهداف خود را دنبال كنند.

اكرمي تصريح كرد: امكان زيست شرافتمندانه حق هر ايراني است كه فراهم كردن اين شرايط وظيفه قانوني ما و بخشهاي مختلف در دولت است كه براي تحقق اين امر بايد تلاش كنند و اداره كل تعاون و كار و بهزيستي جايگاه ويژه اي در اين امر زيست شرافتمندانه دارند.

وی بيان کرد: با توجه به اينكه مسائل و شرايط استان هرمزگان متاثر از مسايل كلان كشور است اما با مديريت مي توان شرايطي را فراهم كرد كه نسبت به گذشته بهتر باشد و اين شرايط را براي مسئولان ملي، برنامه ريزان و حتي مردم تشريح كنيم تا بتوان در سطح ملي و استاني تصميم گيري و اقدامات لازم را از طريق برنامه ريزي انجام داد.

وي اضافه كرد: رئيس جمهور دولت تدبير و اميد نيز بمنظور مشخص شدن شرايط و وضعيت موجود كشور، در گزارش 100 روزه خود شرايط را بررسي و به مردم اطلاع رساني كرد تا مشخص شود كه در چه جايگاهي هستيم و براي رسيدن به اهداف چه راهي را بايد طي كرد.

اكرمي با اشاره به اينكه نگاه ما در تمامي حوزه ها خدمت به مردم است، گفت: بايد سعي شود از طريق خلاقيت و برگزاري نشست، در راستاي حل مشكلات جامعه هدف تلاش كرد.

در اين نشست سرپرست و معاونان اداره كل بهزیستی هرمزگان، مسائل و مشکلات جامعه هدف در حوزه های تخصصی خود را مطرح كرد و پیشنهاداتی نیز جهت رفع این مشکلات ارائه دادند.

اشتغال، مسكن، بيمه و كمبود نيروي تخصصي در بخشهاي درمان جامعه اهداف از جمله مهم ترين مشكلات مطرح شده در اين جلسه، عنوان شد. ارسال لیست اسامی مددجویان تحت پوشش مجموعه بهزيستي که استطاعت پرداخت سهم آورده در تعاوني هاي مسكن را نداشته اند با هدف پیشگیری از حذف اسامی این افراد در تعاونی های مذكور و انجام امور تمهیدات برای تسهیل در پرداخت ها، پیگیری راه اندازی مجموعه کاریابی اختصاصی معلولان، برگزاری جلسات مشاوره در خصوص آشنایی مراکز غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی با قوانین اداره کار، اختصاص تسهیلات سهم مشاغل خانگی دستگاههايي که موفق به جذب تسهیلات نشده اند به بهزیستی استان و آموزش تربيت مربي براي بنگاههاي اقتصادي بمنظور برگزاري كلاس هاي مهارت زندگي و پيشگيري از اعتياد، مهمترین مصوبات جلسه مذکور بود.