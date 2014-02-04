کارخانه آرد دلفان به بهره برداری رسید

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بهره برداری از کارخانه آرد شهرستان دلفان همزمان با دهه فجر اظهار داشت: کارخانه آرد شهرستان دلفان با ظرفیت تولید 14 هزار تن آرد در سال با حضور استاندار و مسئولین استان افتتاح و به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید روزانه این کارخانه 60 تن است، تصریح کرد: کارخانه آرد شهرستان دلفان با سرمایه گذاری بالغ بر 30 میلیارد ریال و اشتغالزایی 15 نفر به بهره برداری رسید.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با اشاره به اینکه مجری طرح این کارخانه بدون استفاده از تسهیلات بانکی اقدام به ایجاد و راه اندازی کارخانه کرده است، افزود: ماشین آلات این کارخانه نیز از کشورهای دیگر وارد شده است.

بیرانوند ادامه داد: با راه اندازی این کارخانه برای اولین بار در استان از ماشین آلات کارخانه به صورت خط افقی در تولید آرد استفاده شده است.

