به گزارش خبرنگار مهر، تازه ترین اثر حسن فرهنگی با عنوان «دلخوشی‌های کوچک» به زودی از سوی نشر گمان روانه بازار کتاب کشور خواهد شد.

نویسنده در این کتاب، نگاه تازه‌ای به مهاجرت دارد و تجربه‌هایش را درباره این موضوع در قالب یک داستان بلند ارائه کرده است. همچنین فرهنگی در خلال نوشته‌هایش انسان و دلخوشی ها و وابستگی های او به محیط پیرامونش را نیز بررسی می کند.

«دلخوشی‌های کوچک» در 9 فصل با نام‌های «آدم‌های جنگ، آدم‌های صلح»، « آدم‌های کالبد، آدم‌های روح»، «آدم‌های باتوجه، آدم‌های بی‌توجه»، «آدم‌های حال، آدم‌های گذشته»، «آدم‌های دارا، آدم‌های ندار»، «آدم‌های شبیه هم، آدم‌های غیرشبیه هم»، «آدم‌های دوستت دارم، آدم‌های بی دوستت دارم»، «آدم‌های آزاد، آدم‌های وابسته» و «آدم‌های حضور، آدم‌های غیاب» نگاه‌های مختلفی را مقولاتی چون انسان، زمان، جغرافیا و ... داشته است.

فرهنگی در این رمان داستان فردی را بیان می‌کند که برای زندگی در جامعه کشور خود احساس ناخوشنودی می‌کند و لذا تصمیم به مهاجرت کردن به کشور انگلستان می‌گیرد. اما او پس از مهاجرت و با مرور آنچه در کشورش داشته و در مهاجرت ندارد به این کشف می‌‌رسد که هیچ جایی جز ایران نمی تواند باعث خوشبختی او باشد چون تمام دلخوشی‌هایش اینجاست.

حسن فرهنگی نویسنده 43 ساله و خالق آثاری چون زن‌ها شبیه هم می‌خندند، لیلی بهانه‌ ناگزیر، نویسنده نمی‌میرد ادا درمی‌آورد، خاطرات عاشقانه‌ یک گدا، بدون تهمینه نامردم، ترسای شهریار، تندیس‌های بی‌قرار باران، از آسمون بارون میاد لی لیا، در آغوش خدا گریه می‌کرد و می‌گفت نمیر، قصه‌گویان روان درمانگر و گربه‌ ملوس لعنتی است و به خاطر رمان خاطرات عاشقانه یک گذا برگزیده جایزه ادبی مهرگان نیز شده است.

«دلخوشی های کوچک» در 112 صفحه و در قطع رقعی از سوی نشر گمان روانه بازار کتاب خواهد شد