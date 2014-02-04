انجمن حمایت از زندانیان شهرستان کهگیلویه تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محبی ظهر سه شنبه در جمع مددجویان این زندان افزود: این انجمن با هدف کمک و مساعدت به خانواده های بی بضات زندانیان و شناسایی نیازمندیها و حمات موثر به اینگونه خانواده ها تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه خانواده های زندانیان نباید رنج فقر و نیاز را نیز تحمل کرده و با آسیبهای دیگری درگیر شوند، تصریح کرد: هر چه بتوان سطح و گستره خدمات را به زندانیان و خانواده های بی سرپرست آنان در این انجمن توسعه داد، از آسیب های اجتماعی و تسری آسیب های ناشی از حبس بر خانواده این اشخاص جلوگیری خواهد شد.

محبی اظهار داشت: ظرفیتهای حمایت و توسعه توان خدماتی به زندانیان نیازمند و خانواده های آنان باید مورد ارزیابی دقیق و بررسی کامل قرار بگیرد.

مدیر کل زندانمهای استان افزود: امیدوارم با حمایت مسئولین قضایی، اجرایی خیرین و نیکوکاران تدبیری اتخاذ شود که توان و بنیه این انجمن تازه تاسیس ارتقا یافته و سطح خدمات به زندانیان توسعه یابد.

رئیس زندان دهدشت نیز در این نشست گفت: همانگونه که از اسم زندان نیز بر می آید زندان، محلی تربیتی است که بر نامه های فرهنگی به خصوص حفظ ارزشها و صیانت از اهداف انقلاب نیز از بر نامه های اجرایی در زندانها است.

عیسی شیرزادی با اشاره به ویژه برنامه های دهه فجر افزود: با برگزاری مراسم جشن و سرور در این ایام و دعوت از سخنرانان، برای باشکوهتر برگزار کردن جشنهای این ایام و حفظ ارزشهای نظام اسلامی تلاش خواهد شد.

وی بیان داشت: ما هر چه داریم از برکت انقلاب اسلامی و خون شهداست و بزرگترین برکت و افتخار هر ایرانی استقلال، آزادی و سربلندی جمهوری اسلامی است.

شیرزادی تصریح کرد: جمهوری اسلامی برآورنده عزت و کرامت و سر افرازی حقیقی ملت و کشورمان در سطح منطقه و جهان شده است و حفاظت از آن و صیانت از ارزشهای انقلابی وظیفه شرعی و ملی است.