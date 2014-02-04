بارش برف تا روز چهارشنبه در قم ادامه دارد/ دمای منهای 10 درجه در روز پنجشنبه

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: هوای قم در روز سه شنبه ابری در برخی ساعات همراه با بارش برف، یخبندان و وزش باد است.

وی ادامه داد: در روز سه شنبه سرعت وزش باد بین هفت تا 12 متر بر ثانیه، حداکثر دما صفر در جه و حداقل دما منهای پنج درجه است.

مدیرکل هواشناسی استان قم با بیان اینکه در روز چهارشنبه هوا ابری همراه با بارش برف و یخبندان و وزش باد خواهد بود، ادامه داد: در روز چهارشنبه سمت باد غربی، سرعت وزش باد بین هشت تا 13 متر بر ثانیه، حداقل دما منهای هفت و حداکثر دما منهای یک درجه پیش بینی می‌شود.

وی بیان کرد: در روز پنجشنبه هوا کمی تا قسمتی ابری، گاهی همراه با وزش باد و سمت باد جنوب غربی، سرعت باد بین پنج تا 10 متر بر ثانیه و حداقل دما منهای منهای 10 درجه، حداکثر دما 2 درجه خواهد بود.

زارع با بیان اینکه یخبندان در استان قم در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ادامه دارد، گفت: حداقل دمای امروز دستجرد منهای 12، سلفچگان منهای هشت، کهک منهای 9 و راهجرد منهای 11 درجه است.

مدیرکل هواشناسی استان قم با اشاره به اینکه بیشترین بارش برف در ایستگاه کهندان با 30 سانتی متر بوده است، افزود: مهرزمین 25 سانتی متر، قاهان 28 سانتی متر، سلفچگان 25 سانتی متر، علی خان بیگی 15 سانتی متر و سلفچگان 10 سانتی متر و شهر قم هفت سانتی متر میزان بارش برف بوده است.