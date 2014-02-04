همايش سازمان هاي آينده نگر در بندر رجایی برگزار می شود/نشست هیئت تجاری کشور قزاقستان و عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسلم کشفی با اعلام این خبر افزود: همایش آموزشی سازمان های آینده نگر در راستای ارتقای سطح آگاهی و دانش کارکنان با موضوع و ساختار سازمان های پیشرو با حضور بیش از 100 نفر شرکت کننده در نوبت صبح برای کارکنان و در نوبت بعدازظهر برای شورای اداری در ساختمان مرکزی مجتمع بندری شهید رجایی برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه دوره آموزشی مذکور با استناد به مطالب مطرح شده در مقاله "علیرضا یوسفی" دکترای مدیریت استراتژیک و مدیر مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه تهران طراحی شده بود، گفت: محتوای همایش از متن مقاله این محقق و استاد دانشگاه با عنوان «ساختار سازمان های پیشرو در هزاره سوم» برداشت شده بود و مباحث نیز توسط آقای "یوسفی" ارائه شد.

به گفته کشفی، این مقاله در نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک تهران (آذرماه سال جاری) حایز رتبه برتر شده است.

رئیس اداره آموزش اداره کل بنادر ودریانوردی هرمزگان در پایان اعلام کرد: در این دوره آموزشی مفاهیم و موضوعاتی از قبیل ویژگی های سازمان های آینده نگر، شاخصه های امنیت در دوران تکنومونوکراسی، خصوصیات ابر مدیران و سیر تحول سازمان های آینده نگر ارائه شد.

نشست هیئت تجاری کشور قزاقستان و عراق با مسئولان استان هرمزگان

در این نشست با حضور شیر علی زاده رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت هرمزگان و همچنین مدیران اجرائی استان و معاون سفارت قزاقستان و رایزن بازرگانی سفارت عراق برگزار شد.

در این جلسه شیر علی زاده به معرفی استان هرمزگان پرداخت و اظهار داشت :استان هرمزگان را نواری از آبهای خلیج فارس و دریای عمان در برگرفته به همین دلیل استان هرمزگان را در موقعیت نخست تجاری ایران و منطقه قرار داده است.

وی موقعیت استراتژیک استان هرمزگان را دسترسی به آبهای آزاد و هم جواری با کشورهای حاشیه خلیج فارس، جنوب شبه جزیره عربستان و همچنین زیر ساختهای مانند مجتمع بندری و ویژه اقتصادی شهید رجایی و شهید باهنر ، منطقه آزاد تجاری و صنعتی قشم و کیش و منطقه ویژه معدنی و فلزی و کارخانجات کشتی سازی و دسترسی به چهار شبکه ترابری زمینی ، دریایی ، هوایی و ریلی خواند که باعث شده آسیای میانه را به شرق آسیا متصل کنند.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت هرمزگان به ظرفیت های جذب سرمایه گذاری در استان اشاره کرد و ادامه داد استان هرمزگان قابلیت پرورش ماهی در قفس، انواع محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی و تولید 141 هزار تن انواع خرما ،به جذب سرمایه گذار در این زمینه و از طریق همکاری بین دو کشور خواستار شد و افزود امیدوارم توانمندیهای دو کشور سریعا به فرصت تبدیل شود و همکاری و سطح مبادلات تجاری بین دو کشور شاهد توسعه و هر چه مطلوب تر دو کشور در زمینه های مختلف شود.

همچنین در این نشست اکرمی مدیر کل تعاون، کار و رفاه و اجتماعی، محبی مدیر کل شیلات هرمزگان و شعبان نماینده وزارت امور خارجه در خصوص قابلیتهای سرمایه گذاری استان در بخش اقتصاد نظرات خود را مطرح نمودند در این جلسه روسای تشکل های خصوصی از جمله اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی و خانه کشاورز استان و نمایشگاه بین المللی بندرعباس خواسته های بخش خصوصی برای برقراری رابطه آسانتر مطرح نمودند که اکثر آنها به توافق مهمانان خارجی رسید.

در پایان جلسه مصوب شد آمادگی پذیرش هیات تجاری از قزاقستان ، اربیل و سلیمانیه عراق در زمینه محصولات کشاورزی و شیلاتی، مقرر گردید دفتر همکاری اقتصادی قزاقستان در شهر بندرعباس ایجاد شود. مقرر گردید روادید یک ساله به تجار و بازرگانان استان هرمزگان با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی بندرعباس و تسهیل در ورود و خروج آنان فراهم شود. اعزام هیئت تجاری استان هرمزگان به دو کشور، قزاقستان و عراق برگزاری نمایشگاه متقابل در سایت نمایشگاهی با تخفیفات مناسب با همکاری شرکت نمایشگاههای بندرعباس.

معدوم سازی مواد آرایشی تاریخ مصرف گذشته در رودان

بازرسان بهداشت محیط شهرستان رودان در بازرسی از فروشگاههای عرضه لوازم آرایشی بهداشتی این شهرستان تعداد 213 قلم لوازم آرایشی بهداشتی تاریخ مصرف گذشته و فاقد مشخصات بهداشتی جمع آوری و معدوم کردند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودان در خصوص استفاده از لوازم آرایشی که سلامت آنها تایید نشده و غیربهداشتی هستند، هشدار داد و افزود: استفاده از این مواد می‌تواند عفونت مزمن در پلک و چشم ایجاد کند.

دکتر غلامعلی خجندی عفونت‌های جلدی، ریزش مو، آلودگی‌های قارچی و نیز ایجاد سرطان را از دیگر عوارض استفاده از لوازم آرایشی غیر بهداشتی عنوان کرد.

وی توصیه کرد: شهروندان در موقع خرید لوازم آرایشی و بهداشتی حتما به اصالت کالا و معتبر بودن مجوزهای آن دقت کنند چون سلامت هیچیک از لوازم آرایشی غیر مجاز و یا تقلبی مورد تایید کارشناسان بهداشتی نیست

کشف 300 کیلو گرم مرغ غیر بهداشتی در رودان

در پی بازدید کارشناسان بهداشت محیط شهرستان رودان از یک واحد صنفی عرضه و توزیع مرغ در این شهرستان ، 300 کیلوگرم مرغ فاقد مشخصات بهداشتی کشف و ضبط شد و از مصرف انسانی خارج شد.

مسئول بهداشت محیط شهرستان رودان اذعان داشت: به منظور ارتقای سطح بهداشت و سلامت مردم از عرضه مرغ های فله و غیر بهداشتی در سطح شهر جلوگیری بعمل آمده و با فروشندگان قاطعانه برخورد خواهد شد.

وی همچنین توصیه کرد از خرید گوشت چرخ کرده از قبل آماده شده در بسته‌بندی متفرقه و خریداری فرآورده‌های خام دامی از مراکز غیر معتبر و بدون مجوز بهداشتی نیز خودداری شود.

شورای اسلامی جلوه ای از مردم سالاری دینی است

عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس در نطق پیش از دستور خود با بیان این مطلب افزود: شورای اسلامی شهر، به عنوان قدرت اجتماعی، یکی از دستاوردهای جمهوری اسلامی و نهاد کارآمد این نظام مقدس است.

پرویز سالاری با تبریک آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: از طریق این پارلمان محلی، مردم سالاری دینی و دخالت مردم در سرنوشت خویش را به همگان نشان می دهیم و بر دستاوردهای بزرگ انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری حضرت امام (ه) افتخار می کنیم.

وی اظهار داشت: بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با احیاء اصل مترقی و پیشرفته ولایت فقیه دمیدن روح و حیات دوباره در دین اسلام ، حکومت دینی را با مردم سالاری، پیوند داد و نظام را از پیچ های تاریخی به سلامتی، عبور داد.

به گفته عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس، حضرت امام (ره) نخستین انقلاب الکترونیک را با عنوان انقلاب کاست به راه انداخت و علاقمندان و هواداران آن مرد تاریخ معاصر ، با ضبط و پخش گسترده نوارهای سخنرانی ایشان، توده های مردم را برای پیروزی انقلاب اسلامی، بسیج کردند.

سالاری تصریح کرد: شیوه جذب امام راحل (ره) و سخنرانی های شیوای ایشان به گونه ای بود که از نوجوان دبیرستانی، روستایی، شهری و اساتید دانشگاه، جذب جریان خروشان انقلاب سال 57 شدند.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم حفظ و صیانت از بزرگترین رویداد تاریخ معاصر ایران گفت: مسئولان و شوراهای اسلامی، با حفظ وحدت و یکپارچگی، در راستای خدمات رسانی بهینه به مردم، تلاش می کنند و این بهترین خدمت برای مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی است.

به گفته سالاری، امام خمینی (ره) نشان داد که قدرت اجتماعی از قدرت سیاسی و نظامی، فراتر است و مسئولان، همواره قدردان این قدرت پرصلابت مردم باشند و بدانند جامعه اسلامی، دشمنان قسم خورده ای دارد که از هیچ تهدیدی برای آسیب رساندن به نظام، فرو گذار نمی کنند.

وی یاد و خاطره شادروان علی مظفری، آیت الله انواری و حاج عباس عباسی بعنوان پیشتازان مبارزه در استان هرمزگان و مآمن مبارزان علیه رژیم ستمشاهی را گرامی داشت.