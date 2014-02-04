تحصیل ایثارگران و حافظان کل قرآن کریم در دانشگاهها رایگان شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی نوبت شب روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه، نمایندگان مجلس با تصویب بندی مقرر کردند تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی رایگان باشد.

