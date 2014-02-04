دیدار نمایندگان صندوق بین المللی پول با رئیس سازمان بورس

به گزارش خبرنگار مهر، مارتین سریسولا، رئیس مأموریت ایران در بخش خاورمیانه و آسیای صندوق بین المللی پول و رومن زیتک، اقتصاددان ارشد بخش خاورمیانه و آسیای این صندوق با علی صالح آبادی، رئیس سازمان بورس و علی سعیدی، عضو هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی دیدار کردند.

طی این دیدار، نحوه فعالیت بازار سرمایه و ساز و کار فرابورس، بورس انرژی، سپرده گذاری مرکزی ایران و بورس کالا برای مقامات صندوق بین المللی پول تشریح شد و آخرین آمار بازار سرمایه کشور در اختیار آنها قرار گرفت.

بر این اساس، نحوه آموزش و فرهنگ سازی بازار سرمایه و چگونگی آشنایی با معاملات از طریق تالار مجازی بورس ایران مورد توجه مقامات IMF قرار گرفت.

نمایندگان صندوق بین‌المللی پول که مقر آن در واشنگتن است، به منظور ارزیابی‌های معمول از شرایط اقتصادی ایران روز شنبه، پنجم بهمن، وارد تهران شدند.

این نخستین بازدید نمایندگان صندوق بین‌المللی پول از ایران در دو سال اخیر است که به آنها اجازه خواهد داد نگاه دقیق‌تری به دورنمای رشد اقتصادی کشور بیاندازند.

ویلیام موری، سخنگوی صندوق بین‌المللی پول، در خصوص این سفر تأکید کرد: هدف از این سفر بررسی نحوه ثبات اقتصادی در ایران و برطرف ساختن مشکلات پیش رو است.

این در حالی است که آخرین سفر نمایندگان صندوق بین‌المللی پول به ایران به منظور بررسی وضعیت اقتصادی، در اوایل تابستان سال ۱۳۹۰ اتفاق افتاد.

در این مدت صندوق بین‌المللی پول گزارش‌هایی درباره شاخص‌های مختلف اقتصادی ایران منتشر کرده است.

در این بین، گزارشی که این نهاد بین‌المللی در آبان‌ماه گذشته منتشر کرد مبنی بر این بود که رشد منفی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی به پایان خواهد رسید.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در این سال به مثبت 1.3 درصد برسد.

صندوق بین‌المللی پول (IMF)، یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب می‌شود که هدف از تشکیل آن گسترش همکاریهای پولی بین‌المللی و تسهیل رشد متوازن تجارت بین‌الملل، ایجاد سامانه باثبات ارزی بین اعضا و پرهیز از رقابت در کاهش نرخ ارزها و تهیه منابع لازم از طریق منابع عمومی صندوق، به منظور کمک به کشورهای عضو دارای کسری تراز پرداخت ها عنوان شده است.



