انواع ناهنجاریها در بهشهر کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی نورزاد ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از کاركنان نيروي انتظامي كه در دستگيري هنجارشكنان اجتماعي افزود: برگزاري برنامه هاي فرهنگي مناسب زمنيه ساز كاهش ناهنجاري هاي اجتماعي است.



وی گفت: خوشبختانه در برگزاري برنامه ها از سال گذشته تا كنون مراسم ملي و مذهبي فراواني برگزار شده كه تاثير فراواني در كاهش ناهنجاري ها داشته است.



نورزاد با بيان اينكه خوشبختانه با برنامه ريزي مناسب كاهش قابل توجهي در كاهش ناهنجاريهاي اجتماعي داشته ايم يادآور شد: در تلاش هستيم تا با افزايش برنامه هاي فرهنگي و ديني و ارزشي در جهت كاهش و حذف ناهنجاري ها تلاش كنيم.



فرماندار بهشهر با بيان اينكه باید زیر ساخت‌های کار فرهنگی در سطح جامعه ایجاد و سطح آگاهی‌ها و اطلاعات مردم افزایش یابد ادامه داد: این امر در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی مؤثر است.



وی بیان کرد : یکی از دلایل بروز برخی ناهنجاری ها در بهشهر ، وجود مشکلات و کمبودهای اقتصادی است که با تکمیل طرح های در دست اقدام مربوط به بخش های اقتصادی و اشتغال زایی ، این مشکلات تا حدود زیادی برطرف می شود.