موقعیت ایران در هوافضا، بیوتکنولوژی و سلولهای بنیادی/ رتبه اول منطقه در اختیار ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جعفر مهراد با بیان اینکه تلاش دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور بر آن است که در تربیت دانشجویان در رشته های مختلف و انجام فعالیت های تحقیقاتی کیفیت لازم را که از استانداردهای بین المللی برخوردار باشد مورد توجه قرار دهند به پیشرفت های حاصل در برخی از رشته های فناوری های نوین اشاره کرد و گفت: ایران در رشته سلول های بنیادی فعالیت های در خور توجهی دارد. دانشگاه ها و پژوهشگاه ها از جمله پژوهشگاه رویان و شعبات آن در حالیکه اقدامات موثری را در زمینه تحقیقات کاربردی آغاز کرده اند، مقالات مهمی را نیز در مجلات معتبر بین المللی چاپ می کنند.

وی خاطرنشان کرد: ایران در رشته سلول های بنیادی براساس داده های اسکوپوس 1190 مدرک تولید کرده که از این نظر رتبه 28 جهان و مقام دوم منطقه را در اختیار دارد.

دکتر مهراد گفت: کشورهای آمریکا، ژاپن، چین، آلمان و انگلستان کشورهایی هستند که در این زمینه جایگاه ممتازی را به خود اختصاص داده اند. این کشورها به ترتیب، 81370 مدرک ، 21979 مدرک ، 1970 مدرک ، 18840 مدرک و 15537 مدرک تولیدکرده اند.

به گفته وی در این حوزه ترکیه فعلا مقام اول منطقه و کشورهای اسلامی، و کشورهای مالزی و مصر و لبنان نیز رتبه های سوم، چهارم و پنجم را در جمع کشورهای اسلامی و منطقه در اختیار دارند.

سرپرست ISC در بحث هوا فضا گفت: موقعیت ما در هوا فضا بسیار ممتاز است و این نکته ای است که می توانم از آن به عنوان رشته ای نام ببرم که فعالیت دانشمندان ایرانی در پرتو دانش بومی رشد قابل توجهی یافته است.

دکتر مهراد گفت: گرچه آمریکا، چین، انگلستان، فرانسه و کانادا 5 کشور برتر رشته هوا فضا در دنیا محسوب می شوند، اما رتبه ایران نیز که جایگاه 19 تولید علم را در رشته هوا فضا به خود اختصاص داده است حائز اهیت است.

وی ادامه داد: ایران با تولید 169 مدرک در بین کشورهای اسلامی و منطقه مقام نخست را در اختیار دارد. بعد از ایران کشورهای ترکیه، مصر، عربستان سعودی و پاکستان قرار دارند.

مهراد گفت: بیوتکنولوژی نیز رشته ای است که ایران در این حوزه در جمع کشورهای منطقه و نیز کشورهای اسلامی مقام برتری را بدست آورده است؛ رتبه ایران با تولید 470 مدرک در بین کشورهای اسلامی در این زمینه اول و در دنیا در بین تمام کشورهای جهان 23 است.

وی افزود: 5 رتبه اول تولید علم جهان در رشته بیوتکنولوژی به ترتیب به آمریکا (12304 مدرک)، چین (4786 مدرک)، ژاپن (4002 مدرک)، آلمان (3544 مدرک) کره جنوبی (3461 مدرک) تعلق دارد. در بین کشورهای اسلامی و منطقه بعد از جمهوری اسلامی ایران که مقام اول را در رشته بیوتکنولوژی در دست دارد کشورهای ترکیه با 451 مدرک ، مالزی با 346 مدرک ، سنگاپور با 284 مدرک و مصر با 190 مدرک قرار دارد.