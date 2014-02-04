جشنواره شهر برفی در راه است

مجید دانش مبرهن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه "جشنواره برفی افوس" در منطقه بویین میاندشت برگزار می شود، اظهار داشت: کمیته گردشگری ورزشی تدارک سفر را برای 500 نفر، در نظر گرفته است.

وی تصریح کرد: افوس منطقه‌ای است که طبیعت زیبای زمستانی و تابستانی را با یکدیگر در خود جای داده است.

رئیس کمیته گردشگری ورزشی استان اصفهان با اشاره به روی کار آمدن مدیر کل جدید ورزش و جوانان استان ( سلطان حسینی)، تاکید کرد: یکسری حمایتهای اولیه و اطلاع‌رسانی‌های صحیح نیاز مبرم گردشگری ورزشی این استان است.

وی افزود: جلوگیری از موازی‌کاری در گردشگری ورزشی نیز بسیاری از مشکلات فعلی کمیته را برطرف می‌کند که امیدواریم این امر مورد توجه جدی مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان قرار بگیرد.

دانش تصریح کرد: در انجمن گردشگری ورزشی کشور نیز در حال بررسی طرحی هستیم مبنی بر اینکه دبیر هر منطقه مسئولیت پیگیری مسائل استان‌های زیر پوشش خود را با همکاری مسئول کمیته استان بر عهده بگیرد.

