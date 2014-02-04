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۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۴۷

جعفری خبر داد:

عضویت 14 هزار نفر در بسیج و مجموعه‌های تولیدی صدا وسیما

عضویت 14 هزار نفر در بسیج و مجموعه‌های تولیدی صدا وسیما

قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بسیج سازمان صدا و سیما از عضویت 14 هزار نفر در بسیج و مجموعه های تولیدی صدا وسیما خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جعفری ظهر سه شنبه در دیدار با آیت الله العظمی نوری همدانی بیان کرد: 14 هزار نفر عضو بسیج صدا و سیما هستند که در مجموعه‌های تولیدی در رسانه ملی و فعالیت‌های سایبری در راستای پیشبرد اهداف نظام اسلامی تلاش می‌کنند.

وی گفت: از 2 سال گذشته بسیج صدا و سیما ماموریت خود را به سمت دستیابی به یک سازمان تخصصی در حوزه رسانه ملی سوق داده و امروز به یک سازمان بسیجی فعال تبدیل شده است.

رئیس مرکز بسیج سازمان صدا و سیما بیان کرد: جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در دستور کار صدا و سیما قرار گرفته و گام های بلندی در این راستا در حال برداشته شدن است.

وی گفت: یکی از نقاط عطف بسیج صدا و سیما حضور در کنار مراجع تقلید و بهره مندی از بیانات ایشان است.

کد مطلب 2229006

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