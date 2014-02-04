100 واحد مسکونی در عباس آباد تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسینی جو ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه برف و کولاک اخیر در 50 سال گذشته بی سابقه بوده است، گفت: در اثر این حادثه به بخش های مختلف از جمله آموزشی، صنعتیف دامداری و کشاورزی خسارت وارد شده است.

وی اظهار داشت: با تلاش های صورت گرفته مدارس منطقه برای اسکان اضرطراری حادثه دیدگان مجهز شده است و آب آشامیدنی 90 درصد مناطق شهری وصل شده است.

وی، تامنی ماشین آلات سنگین، امکانلات اولیه و ضرروی را از جمله نیازها برای امدادرسانی بیان کرد و خواستار تلاش مسئولان امر برای تامین این تجهیزات شد.

حسینی جو، یادآورشد: امکانات موجود شهرستان پاسخگوی نیازهای وضعیت بحرانی شهرستان نیست و لازم است تا مناطق دیگر کشور نیز امدادرسانی داشته باشند.

رئیس ستاد مدیریت بحران عباس آباد، خواستار همکاری شوراهای اسلامی و اهالی محترم شهرستان عباس آباد در راستای تسریع در ارائه خدمات و کاهش نگرانی های مردم شد و بر برف روبی سقف منازل تأکید کرد.