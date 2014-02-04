مقاومت روسیه مقابل زیاده خواهی حامیان گروه های تروریستی در سوریه قابل تحسین است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی در این دیدار با اشاره به زمنیه های گسترده همکاری میان ایران و روسیه بر آمادگی تهران برای افزایش و تقویت مناسبات دو کشور در زمینه های مختلف بر اساس منافع مشترک تاکید کرد.

وی با بیان اینکه مناسبات تهران مسکو بر ضد منافع طرف ثالثی تعریف نشده است، اظهار داشت: نباید اجازه داد تلاش های برخی کشورها برای اختلال در روابط ایران و روسیه بر این مناسبات تاثیر گذارد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورایعالی امنیت ملی با تحسین مقاومت روسیه در مقابل زیاده خواهی های حامیان گروه های تروریستی در سوریه همکاری های امنیتی دو کشور را زمینه ساز تقویت سایر مناسبات از جمله در حوزه های ا قتصادی دانست.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه نیز با ابراز خرسندی از روند پیشرفت های ایران بر عزم مسکو برای تقویت همکاری های راهبردی با جمهوری اسلامی ایران تاکید و ابراز امیدواری کرد دیدار رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه از ایران در آینده نزدیک صورت پذیرد.