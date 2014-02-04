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۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۱۴

موسویان:

طرح پژوهشی مدیریت سفر زائران امام رضا (ع) بررسی شد

طرح پژوهشی مدیریت سفر زائران امام رضا (ع) بررسی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور فرهنگی زائران استانداری خراسان رضوی از بررسی مدل ساز و کارهای عملیاتی مدیریت هماهنگ زیارت امام رضا(ع) با تمرکز بر شبکه های خدمت رسانی به زائران در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید موسویان در جلسه ای که به منظور بررسی این طرح برگزار شده بود، با بیان این که طرح مدیریت سفر زائران از مبدا تا مبدا سال 90 به تصویب رسیده است، گفت: در ابتدا مدیریت اجرای آن در اختیار شهرداری مشهد قرار داشت که پس از یک دوره ی ارزیابی نظارتی مسوولیت آن  با رویکرد تدوین و اجرا در اختیار پارک علم و فن آوری قرار گرفت.

وی هدف از تدوین این طرح را توسعه سفرهای زیارتی به شکل کاروانی دانست و افزود: در طرح یادشده، زیارت زائران از ابتدا بر اساس مدیریتی یکپارچه در جهت ارتقای شاخصه های کیفی سفرها، کاهش هزینه ها و توازن آن در طول سال مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل امور فرهنگی زائران استانداری خراسان رضوی با بیان این که مهم ترین مولفه در سفرهای زیارتی عنصر انسانی است، بیان کرد: در همین راستا استفاده از روش های بدیع مدیریت با در نظر گرفتن عنصر رقابت و مشارکت به منظور مردمی و فراگیرشدن مدیریت سفرهای زیارتی به مشهد در این طرح پیش بینی شده است.

موسویان گفت: با اجرایی شدن آن، سفرهای زیارتی به مشهد به صورت تدریجی، مشارکتی، رقابتی و زنجیره سازی ارایه ی خدمات، همراه خواهد شد.

وی با بیان این که 92 درصد از سفرهای زیارتی به مشهد به صورت پراکنده و غیرکاروانی انجام می شود،ابراز امیدواری کرد: با اجرای این طرح و ساماندهی سفرهای زیارتی در قالب کاروان هایی با مدیریت واحد ، شاهد بهبود ارایه خدمات به زائران مشهد الرضا(ع) و توازن میزان سفرها درایام مختلف سال باشیم.

کد مطلب 2229012

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