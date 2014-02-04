پنجمین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم سرمست بیان داشت: این نمایشگاه از تاریخ 17 لغایت 19 بهمن 1392 توسط شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و شرکت ساتراپ توشه ایرانیان با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش، سازمانها و ارگانهای دولتی با حضور سرمایه داران، سرمایه گذاران و سرمایه پذیران داخلی و خارجی در فضایی به وسعت 21 هزار متر مربع در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار می شود.

سرمست اظهار داشت: هدف از برگزاری این نمایشگاه ارائه فرصتهای سرمایه گذاری و دستاوردهای مجموعه های موفق و حوزه های فعال کشور در زمینه های عمران و شهرسازی، ساختمان و معماری خدمات شهری، مدیریت و برنامه ریزی شهری، نفت، گاز، پتروشیمی، گردشگری و توریسم، محیط زیست و توسعه پایدار، حمل و نقل و ترافیک، راه و ترابری، بانک و بیمه، بورس و بازار سرمایه، صنعت، معدن و کشاورزی، مخابرات، نیرو و شهرداری ها و دهیاری های کشور (کلیه مجموعه های فعال در حوزه سرمایه گذاری) است.

وی عنوان کرد: کارگاه های آموزشی، پانل های تبادل تجربه و همچنین ارائه طرح ها و فرصتهای سرمایه گذاری از دیگر بخش های مهم این رویداد است.

سرمست در ادامه افزود: دیگر اهداف برگزاري نمايشگاه معرفي فرصتها و اولويتهاي سرمايه گذاري در بخشهاي گوناگون و حوزه های فعال کشور به سرمايه گذاران و جويندگان فرصتهاي سرمايه گذاري، معرفي شركتها، سازمانها و موسسات سرمايه گذار به دارندگان طرح و پروژه هاي قابل سرمايه گذاري وارائه كالاهاي قابل سرمايه گذاري است.

وی افزود: بسیاری از مشارکت کنندگان داخلی و خارجی در نمایشگاه از شرکتهای بسیار قدر و بزرگ این صنعت هستند و تعداد کثیری از مقامات، متخصصین، صاحب نظران، سرمایه گذاران حقوقی و حقیقی،شرکت‌ها و موسسات سرمایه‌گذار ، صاحبان طرح ها و پروژه‌های سرمایه پذیر حضور خواهند داشت که با توجه به موقعیت استراتژیک ایران، امکانات بازار داخلی و نزدیکی به سایر بازارها، نیروی انسانی آموزش دیده، زیرساخت‌های توسعه یافته، هزینه های پایین تولید و خدمات عمومی، فراوانی منابع طبیعی، شرایط مناسب اقلیمی، وجود مشوق‌های تبلیغاتی، ثبات سیاسی و قانون سرمایه‌گذاری جدید، فرصت مناسبی را برای حضور و آشنایی علاقه‌مندان با جدیدترین طرح‌ها، پروژه‌ها، فناوری‌ها و اطلاعات صنعت مذکور فراهم می‌کند.