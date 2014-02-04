پخش مستند «دیکته هایی برای دیکتاتور» از شبکه یک

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه مستند که به مناسبت دهه مبارک فجر پخش خواهد شد، موضوع وابستگی رژیم پهلوی به خارج و اجرای دیکته های خارج در داخل توسط محمد رضا پهلوی را مد نظر قرار داده است.

این مجموعه 5 قسمتی که به مناسبت سی و پنجمین سالگرد پیروزی نقلاب اسلامی ایران تهیه شده است، ساختاری مستند دارد که با بهره گیری از اسناد وتصاویر جامع وصحبت های رجال پهلوی تصاویر آرشیوی ساختاری مستند دارد.

مستند «دیکته هایی برای دیکتاتور» به بررسی حوزه هایی چون انتخابات، فساد دربار، حضور مستشاران در ایران و ساختار ساواک وحزب رستاخیز در گفتگو با برخی رجال پهلوی می پردازد.