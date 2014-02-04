نشستهای عکاسی در حوزه هنری آذربایجان شرقی آغاز شد/ کلید خوردن همایش عکس "حماسه حضور"

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میلانی سه شنبه با اعلام خبر آغاز بکار نشستهای تخصصی عکاسی در حوزه هنری آذربایجان شرقی اظهار داشت: همایش عکس «حماسه حضور» نیز که به مناسبت جشنهای دهه مبارک فجر و حماسه حضور آحاد مردم در مراسم یوم الله 22 بهمن برگزار خواهد شد، همزمان با آغاز بکار این کارگروه تخصصی عکاسی در حوزه هنری کلید می خورد.

وی با تاکید بر اهمیت و تاثیرگذاری هنر عکاسی در ثبت و ضبط لحظه های ماندگارگفت: هنر عکاسی ممارست برای ابدی کردن یک لحظه میرا است و عکس لحظه های میرا را به لحظه های ماندگار تبدیل می کند و بر همین اساس راه اندازی کارگروه های تخصصی در شاخه های مختلف هنری فرصت یک بحث، نقد و برنامه ریزی جدی را فراهم می سازد.

میلانی با ضروری دانستن تخصص گرایی در زمینه ها و رشته های هنری اظهار داشت: حضور هدفمند حوزه هنری در به کارگیری عناصر و کارگروه های تخصصی هنری با رویکرد مناسب در حوزه مخاطب شناسی هنر می تواند ضمن یک جهت سازی غیر متداول آمکوزشی در بسط ایده های آرمانی فرهنگی هنری موثر عمل کنند.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی در خصوص زمینه های فعالیت کارگروه تخصصی عکاسی نیز بیان کرد: آموزش عکاسی، برگزاری کارگاه‌های تخصصی عکس و اردوهای متنوع جهت عکاسی از عمده فعالیت‌های این کارگروه خواهد است.

میلانی در پایان به زمان برگزاری این نشست ها اشاره و تصریح کرد: نخستین نشست تخصصی عکاسی حوزه هنری آذربایجان شرقی سه شنبه 15 بهمن ماه سال جاری راس ساعت 16 در محل حوزه هنری استان آغاز و جلسات رسمی آن نیز روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 16 الی 18 برگزار خواهد شد.