عملیات گازرسانی به سایت گلخانه و اداره زندان حاجی آباد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر پروین مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان، بعدازظهر سه شنبه عملیات خط انتقال گازرسانی به سایت گلخانه و زندان حاجی آباد را به طول پنج هزار و 200 متر مربع و با اعتبار هفت میلیارد و 420 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: یک ایستگاه تقلیل فشار 10 هزار متر مکعبی در محل مجتمع گلخانه و یک ایستگاه تقلیل فشار 400 متر مکعبی در زندان حاجی آباد نصب شده است.

وی اظهار داشت: با به ثمر رسیدن این پروژه، 70 واحد گلخانه در مساحتی بالغ بر 50 هکتار از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.

در ادامه مراسم پوراشرف فرماندار حاجی آباد ضمن رضایت از عملکرد مطلوب شرکت گاز هرمزگان و نیز تسریع پروژه گازرسانی در حاجی آباد تاکید کرد: یکی از زیرساخت های توسعه، انرژی گاز می باشد که هم اکنون این مهم در حاجی آباد به همت مسوولان و تلاش شرکت گاز استان محقق شده است.

