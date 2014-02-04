به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن اسکندری ظهر سه شنبه، در اولین جلسه "نهضت سبز" به مناسبت هفته منابع‌طبیعی افزود: منابع‌طبیعی ثروت عمومی و مردمی است و هر ساله از 15 اسفندماه تا 21 همین برنامه‎هایی در این خصوص برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: استان زنجان با توجه به ارزیابی‎های صورت گرفته طی سال گذشته جزو استان‏های برتر کشور در زمینه برگزاری برنامه‌های متنوع در هفته منابع‌طبیعی است که برنامه‎های خوبی با همکاری سپاه، آموزش و پرورش و سایر ارگان‏ها اجرا کرده و نتایج قابل قبولی به دست آمده است و امسال نیز این هفته با شعار "منابع‌طبیعی با مردم و برای مردم" با برنامه‌های متنوع گرامی داشته خواهد شد.

مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: به حفظ منابع‌طبیعی به ویژه در استان نسبت به گذشته باید بهای بیشتری داده شود.

در ادامه این جلسه، دبیر ستاد هفته منابع‌طبیعی استان زنجان تصریح کرد: در این هفته که از 15 تا 21 اسفندماه است برای هر روز هفته یک مراسم با مشارکت ارگان‎ها در نظر گرفته شده است، چرا که این هفته از اهمیت بالایی برخوردار بوده و متعلق به آحاد جامعه است.

تقی سالک یادآور شد: اولین روز این هفته که روز درختکاری است برنامه‎هایی در خصوص کاشت نهال در یکی از مناطق شهر زنجان، دیدار با نماینده ولی‌فقیه و آغاز نهال‌کاری، از جمله برنامه‎های در دست اجرا در این هفته است.

همچنین مدیرعامل پارک‌ها و فضای سبز شهرداری زنجان نیز عنوان کرد: سال گذشته این سازمان با همکاری اداره‌کل منابع‌طبیعی و مشارکت سایر ارگان‏ها توانست طی 3 روز متوالی در 3 ایستگاه در شهر زنجان بیش از 18 هزار نهال توزیع کند.

محمد ملک‌محمدی با اشاره به بدهی این سازمان به بخش‌های دیگر، خاطرنشان کرد: سازمان فضای سبز شهرداری زنجان مبلغی بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون تومان به شرکت آبفای زنجان بدهکار است که امید است با تدابیر خوبی که در این زمینه صورت خواهد گرفت کاستی‌های موجود برطرف شده و در راستای توسعه فضای سبز اقدامات در خور شان انجام شود.