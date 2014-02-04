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۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۵۸

اسکندری:

زنجان جزو استان‌های برتر در برگزاری برنامه‌های هفته منابع طبیعی است

زنجان جزو استان‌های برتر در برگزاری برنامه‌های هفته منابع طبیعی است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: سال گذشته استان زنجان در زمینه برگزاری برنامه‌های مناسب در هفته منابع طبیعی جزو استان‌های نمونه کشوری بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن اسکندری ظهر سه شنبه، در اولین جلسه "نهضت سبز" به مناسبت هفته منابع‌طبیعی افزود: منابع‌طبیعی ثروت عمومی و مردمی است و هر ساله از 15 اسفندماه تا 21 همین برنامه‎هایی در این خصوص برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: استان زنجان با توجه به ارزیابی‎های صورت گرفته طی سال گذشته جزو استان‏های برتر کشور در زمینه برگزاری برنامه‌های متنوع در هفته منابع‌طبیعی است که برنامه‎های خوبی با همکاری سپاه، آموزش و پرورش و سایر ارگان‏ها اجرا کرده و نتایج قابل قبولی به دست آمده است و امسال نیز این هفته با شعار "منابع‌طبیعی با مردم و برای مردم" با برنامه‌های متنوع گرامی داشته خواهد شد.

مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: به حفظ منابع‌طبیعی به ویژه در استان نسبت به گذشته باید بهای بیشتری داده شود.

در ادامه این جلسه، دبیر ستاد هفته منابع‌طبیعی استان زنجان تصریح کرد: در این هفته که از 15 تا 21 اسفندماه است برای هر روز هفته یک مراسم با مشارکت ارگان‎ها در نظر گرفته شده است، چرا که این هفته از اهمیت بالایی برخوردار بوده و متعلق به آحاد جامعه است.

تقی سالک یادآور شد: اولین روز این هفته که روز درختکاری است برنامه‎هایی در خصوص کاشت نهال در یکی از مناطق شهر زنجان، دیدار با نماینده ولی‌فقیه و آغاز نهال‌کاری، از جمله برنامه‎های در دست اجرا در این هفته است.

همچنین مدیرعامل پارک‌ها و فضای سبز شهرداری زنجان نیز عنوان کرد: سال گذشته این سازمان با همکاری اداره‌کل منابع‌طبیعی و مشارکت سایر ارگان‏ها توانست طی 3 روز متوالی در 3 ایستگاه در شهر زنجان بیش از 18 هزار نهال توزیع کند.

محمد ملک‌محمدی با اشاره به بدهی این سازمان به بخش‌های دیگر، خاطرنشان کرد: سازمان فضای سبز شهرداری زنجان مبلغی بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون تومان به شرکت آبفای زنجان بدهکار است که امید است با تدابیر خوبی که در این زمینه صورت خواهد گرفت کاستی‌های موجود برطرف شده و در راستای توسعه فضای سبز اقدامات در خور شان انجام شود.

کد مطلب 2229034

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