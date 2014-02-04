تیم فوتسال طرح مسکن مشهد در مسابقه با تیم نکا محکوم به پیروزی است

مصطفی نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مسابقه با تیم شهرداری نکا یک بازی سرنوشت ساز برای تیم ما است و برد در این مسابقه به ما در راه رسیدن به لیگ برتر فوتسال کشور کمک می کند.

وی افزود: یکی از مشکلات اساسی ما در مقابل تیم نکا این است که بازیکنان نکا فوتسال بازی نمی کنند و جو سالن در نکا هم جو خوبی نیست و تیم هایی که تا کنون در نکا مسابقه داده اند از جو حاکم بر سالن نکا راضی نبوده اند.

نعمتی بیان کرد: تیم فوتسال طرح مسکن ثامن که همیشه یک بازی تاکتیکی و فنی انجام می دهد در مواجه با تیم نکا که اغلب بر روی ضد حمله ها کار می کند و بازی کنان این تیم بیشتر تدافعی بازی می کنند کار را برای بازیکنان ما کمی سخت خواهد کرد اما باید بگویم که ما در این مسابقه محکوم به پیروزی هستیم.

وی افزود: با توجه به اینکه تیم ما پس از بازی با شهرداری نکا باید با تیم نفت امیدیه در مشهد بازی کند کسب امتیاز هر دو مسابقه برای ما بسیار مهم است.

سرمربی تیم فوتسال طرح مسکن ثامن مشهد گفت: بچه های تیم ما از ابتدای فصل تا کنون تلاش زیادی برای صعود به لیگ برتر انجام داده اند و انجام دو بازی خوب دیگر تا پایان فصل در رسیدن تیم به هدفش تاثیر زیادی خواهد داشت هر چند که نتایج تیم های حریف هم در سرنوشت تیم ما تاثیر گذا خواهد بود.

مسابقه تیم های طرح مسکن ثامن مشهد و شهرداری نکا در چارچوب مسابقات فوتسال لیگ دسته یک کشور عصر ینجشنبه به میزبانی تیم نکا برگزار خواهد شد.